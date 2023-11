Milan-Udinese, Pioli può sorridere: il dato parla chiaro

A sempre meno dal fischio di inizio di Milan-Udinese, spunta il dato che fa sorridere sicuramente Stefano Pioli e tutti i rossoneri.

Dopo il pareggio portato a casa nel big match contro il Napoli – match giocato domenica scorsa – questa sera per il Milan è tempo di ritornare in campo per l’11° giornata di campionato. Nella sfida di questa sera a San Siro la squadra di Stefano Pioli affronterà l’Udinese e questa volta portare i tre punti a casa sarà molto importante. In Serie A, infatti il Milan non vince dal 7 ottobre, quasi un mese insomma, e assolutamente la squadra di Pioli necessita di tornare a vincere. Sicuramente un successo nell’ambiente Milan per ritrovare un pò di fiducia.

Vincere stasera, è importante dal punto di vista mentale, oltre che in ottica classifica, in vista anche della gara di ritorno che ci sarà martedì sera contro il PSG in Champions League. Pioli questa sera potrebbe optare per un 4-4-2, con Musah e Leao posizionati sugli esterni e Jovic e Giroud come coppia offensiva. Pulisic, invece non ha ancora recuperato dalla contrattura accusata mentre Loftus Cheek torna in panchina e quindi a disposizione del tecnico. Chukwueze dovrebbe tornare almeno tra i convocati per la sfida di martedì, mentre resta l’ emergenza in difesa, l’assenza di Kalulu, Kjaer e Pellegrino infortunati, pesa e non poco e Pioli non ha molta scelta tra i centrali e si affida a Thiaw, rientrato dopo la squalifica, e a Tomori. Inoltre in extremis si è fermato anche Theo Hernandez.

Milan-Udinese: il dato che fa piacere a Pioli

Per il momento il Milan sembra essere favorito sull’Udinese e a dimostrarlo è un dato fornito direttamente dalla Lega Serie A, prima del match di questa sera.

I rossoneri, da quando sulla panchina c’è Stefano Pioli, hanno sempre segnato in Serie A contro la squadra friulana, sono infatti 13 i gol segnati e 11 quelli subiti nei sette incontri precedenti. In più l’Udinese al momento conta zero vittorie in campionato ed è stato anche eliminato dalla Coppa Italia.

Nonostante i risultati negativi della squadra bianconera, servirà comunque che il Milan giochi con tutta la grinta e la voglia di vincere di cui dispone per portare a casa un risultato positivo. Perdere o pareggiare non è stato messo in conto, l’obiettivo è uno ed è vincere, senza alcun dubbio. Anche perchè stasera i tre punti potrebbero riportare il Milan al secondo posto in classifica al posto della Juventus, almeno per una notte.