Milan-Udinese, spunta la decisione su Leao: ora non ci sono dubbi

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha deciso in vista del prossimo match di campionato. La strategia del mister rossonero è chiara.

Il Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, si prepara per l’incontro imminente con l’Udinese, dopo una difficile trasferta a Napoli. Dopo l’ostica gara affrontata alle pendici del Vesuvio, il Milan si concentra sul prossimo match contro la formazione friulana, in programma sul manto erboso di San Siro per l’undicesima giornata di Serie A.

Il Milan di mister Stefano Pioli, attualmente terzo in classifica e a –3 dalla capolista Inter, si prepara a una partita di grande importanza per restare vicino ai vertici della Serie A. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere il passo a Inter e Juventus, attualmente seconda. Pioli ha delineato la sua strategia e l’approccio tattico per l’incontro in arrivo, con particolare attenzione al ruolo e all’importanza di Leao nel contesto della partita.

Milan Pioli non ha dubbi su Leao

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico del Milan limiterà al massimo il turnover. In vista della prossima sfida del Milan contro l’Udinese, l’allenatore Stefano Pioli ha deciso di mantenere la continuità e di non apportare ampi cambiamenti alla formazione titolare. Nonostante l’importante sfida imminente in Champions League contro il PSG, prevista a soli tre giorni di distanza, Pioli sembra determinato a limitare il turnover.

Nella prospettiva di un ruolo chiave a centrocampo, Rade Krunic sarà confermato come regista davanti alla difesa, attestando la fiducia del tecnico rossonero nel suo contributo tattico. A dare peso all’attacco rossonero saranno ancora Olivier Giroud e Rafael Leao. I due scenderanno in campo sin dal primo minuto, confermando la volontà di mantenere un assetto offensivo consolidato.



Scelte quasi obbligate per mister Pioli, sopratutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Giroud e Leao sono gli unici che possono garantire al tencico rossonero una certa concretezza sotto porta. L’attaccante francese, in occasione del match con l’Udinese, proverà a riconfermare quanto di buono fatto vedere a Napoli. Giroud, dopo la doppietta agli azzurri, ha messo nel mirino l’Udinese. Cerca il riscatto, invece, il portoghese Leao, dopo la prestazione incolore al Maradona.

L’approccio di Pioli indica un’attenzione prioritaria alla continuità e alla solidità della formazione titolare, anche in vista di impegni europei cruciali come la prossima partita contro il PSG. Questa decisione potrebbe dimostrarsi determinante nell’ambizione del Milan di ottenere risultati positivi sia in campionato che in ambito continentale.

La scelta di non apportare modifiche sostanziali alla formazione per la sfida contro l’Udinese potrebbe rappresentare un rischio calcolato da parte di Pioli, il quale sembra puntare sull’affiatamento e sulla consolidata intesa dei giocatori titolari in campo, mantenendo la squadra nella migliore condizione possibile per gli impegni futuri.