Milan-Udinese, tanti dubbi per Pioli: ipotesi cambio modulo

Si avvicina Milan-Udinese, match valido per la undicesima giornata di Serie A: tanti dubbi sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Dopo il pareggio del Maradona, il Milan di Pioli è pronto a tornare in campo, stavolta davanti ai propri tifosi. L’avversario è tutt’altro che insuperabile: l’Udinese sta infatti vivendo un difficile inizio di stagione e in settimana sono stati eliminati dal Cagliari in Coppa Italia.

In mattinata sembrava che Romero potesse partire dal primo minuto nel tridente insieme a Leao e Giroud.

Ipotesi 442: Pioli punta su Jovic

Con il passare delle ore però lo scenario è cambiato. Secondo TMW, Pioli starebbe pensando ad un 442: in coppia con l’attaccante francese pronto Jovic, in vantaggio su Okafor.

In questo caso, Musah agirebbe sulla destra mentre Leao sulla sinistra, con qualche compito in più in fase difensiva.

Dietro pochi dubbi. A causa delle assenze si va verso una linea a quattro formata da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo.

A centrocampo conferma per Reijnders. Insieme a lui pronto Krunic, in vantaggio su Adli.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musa, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. Allenatore: Pioli.