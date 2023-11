“Non è il massimo…”: Milan, il giudizio di Balotelli è chiarissimo

Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, ha parlato del cammino in Champions League dei rossoneri e del momento difficile del Diavolo.

Il Milan sta vivendo un momento complicatissimo. La sconfitta contro il Borussia Dortmund ha quasi demolito le possibilità dei rossoneri di passare il turno in Champions League. Ora il Diavolo è ultimo nel girone con 5 punti, a pari merito con il Newcastle. Il Borussia, già sicuro del primo posto, ospiterà il PSG nell’ultima sfida del Gruppo F.

Ed è proprio da questa partita che passa il 50% delle possibilità dei rossoneri. Infatti c’è bisogno che il Milan vinca contro il Newcastle a St. James Park e che il Borussia vinca contro i parigini. Solo così il Diavolo può passare come seconda.

Ovviamente i rossoneri si giocheranno le proprie carte, in uno stadio dove vincere è quasi impossibile. Lo sanno bene le componenti del Gruppo F, così come il diciannove squadre di Premier League. Inoltre il Milan deve comunque provare ad ottenere i tre punti se vuole provare ad agguantare il terzo posto, con conseguente ingresso in Europa League.

C’è chi pensa che sia meglio concentrarsi sul campionato, anche se la seconda competizione europea può portare un buon ammontare di introiti. Infatti anche Mario Balotelli, ex rossonero, pensa che l’Europa League possa essere un’opportunità interessante.

Milan, parla Balotelli

Il Milan ha bisogno di un miracolo per passare il girone di Champions League, un miracolo a cui devono partecipare anche PSG e Borussia Dortmund. Tuttavia la vittoria contro il Newcastle porterebbe i rossoneri quantomeno a giocarsi il posto in Europa League, seconda competizione europea per blasone. Proprio di questo ha parlato Mario Balotelli a Tv Play, dando ancora per aperta la possibilità di andare agli ottavi: “Per passare il turno serve una squadra che giochi da grande e un po’ di fortuna. Giocare in Inghilterra con il Newcastle è dura”. Difficile, ma non impossibile con un pizzico di fortuna.

Dopodiché Balotelli ha spostato il proprio focus sul possibile approdo in Europa League: “È brutto andare in Europa League quando inizi in Champions. Però a quel punto vorrei andare fino in fondo e provare a vincere l’Europa League, resta pure sempre un trofeo importante”. Questo il pensiero di Balotelli sulla possibilità di affrontare l’Europa League.

È chiaro che il Milan la giocherebbe per vincere, come ha sempre fatto in campo europeo. Ovviamente dando sempre uno sguardo al campionato, dove la situazione è complicata, ma una rimonta non è impossibile. Soprattutto guardando al doppio scontro diretto di Inter e Juventus contro il Napoli nelle prossime giornate di Serie A.