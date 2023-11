Non è la prima scelta: salta l’affare per il Milan

Il Milan vira su un’altra pista. La società rossonera cambia obiettivo per rinforzare l’attacco rossonero

Il Milan si prepara a fare una mossa sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di assicurarsi un nuovo attaccante durante la sessione di gennaio. La decisione deriva dalla consapevolezza della necessità di avere un valido sostituto per Olivier Giroud. Gli occhi della dirigenza rossonera sembravano puntati su un determinato giocatore, ma le ultime notizie rivelano un cambio di rotta nelle strategie di mercato del Milan.

L’obiettivo iniziale sembra essere stato momentaneamente accantonato, aprendo la strada a nuove alternative per garantire una solida opzione nel reparto offensivo. Il tecnico Stefano Pioli è consapevole dell’importanza di avere un attacco ben fornito e diversificato per affrontare le varie competizioni, e la ricerca di un nuovo centravanti è ora diventata una priorità.

Il Milan cambia rotta: mollato Guirassy

Il Milan sta valutando diverse opzioni sul mercato, considerando profili di giocatori che possano integrarsi bene con il modulo di gioco attuale e fornire soluzioni in fase offensiva, mantenendo alto il livello competitivo. L’obiettivo del Milan rimane chiaro: migliorare l’attacco per competere al meglio su più fronti. L’attenzione è ora focalizzata su giocatori che possano garantire sia qualità che profondità alla rosa rossonera. Non solo la capacità di segnare, ma anche la flessibilità tattica e l’esperienza sul campo saranno fattori cruciali nella scelta del nuovo acquisto.

Il calciomercato è sempre ricco di voci e speculazioni, e il nome di Serhou Guirassy ha recentemente guadagnato attenzione, collegandolo a un possibile trasferimento al Milan. Il talentuoso attaccante, attualmente in forza allo Stoccarda, ha catturato l’interesse di diversi club, inclusi i rossoneri. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti vicine al Milan, Guirassy non sarebbe al momento la prima scelta per il potenziamento dell’attacco.

Il Milan segue con attenzione le prestazioni di Guirassy, che si è messo in mostra con buone giocate e gol all’inizio della stagione. Nonostante ciò, non sono stati stabiliti contatti diretti con il giocatore. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, da Milanello non emergerebbe un forte interesse nel suo acquisto, suggerendo che altre opzioni siano al momento preferite per rinforzare il reparto offensivo.

Resta da vedere se l’interesse del Milan per Guirassy si concretizzerà in future trattative o se il club rossonero opterà per altre soluzioni sul mercato per soddisfare le proprie esigenze nell’attacco. Al momento, l’attaccante dello Stoccarda – che piace anche all’Inter – sembra non essere una priorità del Milan. La dirigenza rossonera starebbe guardando oltre per rinforzare in modo significativo il reparto offensivo di mister Stefano Pioli.