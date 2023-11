“Non possono più”: Milan, la sentenza di Ordine è chiarissima

Le parole del giornalista sorprendono i supporters rossoneri, il riferimento alla squadra è deciso.

Il Milan si prepara al match delle ore 15 che aprirà i sipari di questo sabato di Serie A. Al Via del Mare andrà in scena Lecce Milan, sfida di fondamentale importanza per la compagine meneghina, chiamata a ritrovare il successo in campionato dopo le due sconfitte – Juventus e Udinese – e il pareggio con i campioni d’Italia in carica. Il trend delle ultime sfide di campionato è allarmante, i tre punti mancano dalla trasferta di Genova dello scorso sette ottobre: un dato che non rispecchia il valore della rosa del Diavolo.

Tuttavia, in settimana è arrivata una vittoria maiuscola contro i marziani del Paris Saint Germain abbattuti per due reti a una. La prestazione della squadra di Pioli è stata più che convincente, le furie offensive dei parigini sono state quasi del tutto limitate e in fase d’attacco i rossoneri sono stati infallibili.

Il gol dell’ex Inter Skriniar, arrivato al nono minuto di gioco, sembrava aver già compromesso il match ma la reazione dei padroni di casa – trascinati da un Leao stratosferico – non si è fatta attendere. Il portoghese si è caricato i suoi sulle spalle e ha seminato il panico nella retroguardia francese.

L’invito di Ordine al Milan: “Non deve più essere altalenante”

Proprio sulla vittoria di martedì sera, sono arrivate le parole di Franco Ordine. Il giornalista, nel suo articolo rilasciato al quotidiano milanese Il Giornale, ha posto un invito alla squadra meneghina e ad un suo campione, spesso accusato di essere poco costante nelle prestazioni. Di seguito quanto espresso:

” Tutto deve passare dal comportamento del Milan che non può più essere altalenante, così come quello di Rafa Leao: il portoghese deve trovare la continuità che può segnare la differenza tra una semplice promessa e una promessa mantenuta”.

Parole che suonano come un’esortazione ai rossoneri e al giocatore più talentuoso dell’intera rosa che, anche secondo il caloroso pubblico milanista, non si possono permettere di essere poco costanti nel rendimento. Il Milan deve tornare a splendere, l’obiettivo comune è conquistare il primato in classifica e aggiungere la seconda stella al proprio ricco palmares: per farlo, ci sarà bisogno soprattutto dei colpi da fuoriclasse del numero dieci lusitano. I supporters del Diavolo sognano di ripetere l’annata dello Scudetto.