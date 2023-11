Non solo Milan: la Juve tenta lo sgambetto di mercato a sorpresa

Il mercato è sempre attivo e i duelli in Serie A sono pronti a infuocarsi: Milan e Juventus si sfidano anche fuori dal campo.

Circola già aria di calciomercato in casa Milan, con ben due mesi di anticipo i rossoneri hanno già in mente il nome del prossimo acquisto di gennaio, pronti a fortificare l’aria di attacco, a seguito anche dei continui infortuni che si stanno verificando nel corso della stagione.

Duello di mercato tra Milan e Juventus

Si tratta di Jonathan David, attaccante classe 2000′, attuale giocatore del Lille. Il suo valore di mercato sembrerebbe aggirare intorno ai 60 milioni di euro e la squadra francese non appare incline a fare sconti durante il calciomercato invernale.

David, di nazionalità canadese, è in rosa con il Lille dal 2020 (in seguito all’acquisto dal Gent) ed ha vinto nella sua prima stagione ( 20/21) il campionato francese e nella seconda (21/22) la supercoppa.

I rossoneri non sembrerebbero però, l’unico club interessato al giovane 00′, infatti, nell’ombra un’altra italiana sta tentando di fare lo sgambetto al diavolo. Non si tratta però del Napoli, altra squadra che nel mercato estivo aveva stretto l’occhio al centravanti, in caso di cessione di Oshimen.

La Juventus sembrerebbe aver puntato il giovane attaccante. La vecchia signora sarebbe intenzionata a fare grandi passi verso il giocatore pur di averlo in rosa. Giuntoli, attuale direttore sportivo dei bianconeri, è deciso a provarle tutte per strappare il diamante canadese al Milan di Pioli, per portarlo con sé a Torino.

Nel frattempo la società francese sembrerebbe aver già un piano b, l’erede in caso di cessione del numero nove, sarebbe Hugo Ekitike (21) del PSG, tornato in squadra dopo essere stato in prestito al Reims per un lungo periodo

Il Milan dopo i recenti infortuni ha bisogno più che mai di correre ai ripari durante l’inverno. Il solo Giroud, seppur ancora molto in forma, non basta a sostenere l’intero attacco non potendo nemmeno contare sull’appoggio di Leao che, nelle ultime partite sembra essere sottotono e poco d’aiuto ai compagni

La Juve dal suo canto, starebbe valutando la cessione di Dusan Vlahovic, attaccante Serbo, durante il calciomercato estivo, ormai vicino alla scadenza di contratto. L’ex direttore sportivo del Napoli avrebbe indicato ad Allegri, come degno sostituto del numero nove bianconero, David.

Sembra esserci, dunque, uno scontro diretto tra le due big del campionato italiano. Questa volta però, a decretare il vincitore non sarà il campo da calcio. Si tratterà di un tira e molla a suon di offerte ma solo una, la più convincente, sarà in grado di portare il calciatore nella propria rosa. L’ultima parola spetta di diritto ad Olivier Létang, presidente del Lille.