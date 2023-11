Occhio Milan, così perdi Theo: offerta irrinunciabile

C’è grande preoccupazione sul futuro del terzino francese, i tifosi milanisti tremano: Theo Hernandez può andare via

Giorni di attesa per i sostenitori rossoneri che dovranno pazientare fino a sabato prossimo per ritornare ad ammirare i propri campioni in mezzo al campo: il venticinque novembre, infatti, andrà in scena Milan Fiorentina, una gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato per la formazione di Pioli e allo stesso tempo di vitale importanza. I meneghini sono alla ricerca del successo che in Serie A manca dal – troppo – lontano sette ottobre, giorno in cui si è registrata la vittoria di Marassi grazie ad una rete arrivata allo scadere del match e soprattutto alla parata di Giroud, messo a guardia dei pali dopo l’espulsione di Maignan.

Ottenere i tre punti nel prossimo impegno, significherebbe restituire fiducia allo spogliatoio ed avvicinarsi alle zone calde della classifica: nel prossimo turno di campionato, infatti, si giocherà Juventus-Inter, con una delle due compagini (o entrambe) che inevitabilmente perderà punti. Il Diavolo è chiamato a mettere pressione alle prime formazioni della classifica, l’obiettivo dichiarato è la conquista del ventesimo scudetto.

Del resto c’è un aspetto molto importante che gioca a favore del Milan, vale a dire la complessità del calendario: dopo aver affrontato la Fiorentina, sul cammino dei rossoneri ci saranno formazioni alla portata della squadra di Pioli, fatta eccezione per l’Atalanta.

Allarme Theo, in estate poterebbero arrivare proposte importanti

La prima parte di stagione dei lombardi non è stata impeccabile, tanti giocatori hanno deluso le aspettative – probabilmente a causa del cambio modulo apportato dal tecnico emiliano. Uno dei mancati protagonisti di quest’inizio di campionato è senz’alcun dubbio Theo Hernandez: il terzino, attualmente impegnato con la Francia, pare aver perso la determinazione che l’ha sempre contraddistinto.

Solo nelle ultime due gare, l’ex Real Madrid ha messo a referto due assist per il connazionale Olivier Giroud ma l’appeal dei top club nei suoi confronti non è mai svanito. Infatti, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero arrivare offerte irrinunciabili per l’esterno difensivo che potrebbe lasciare la Milano a tinte rossonere.

Tuttavia si tratta di uno scenario fin troppo precoce, la nuova annata ha appena aperto le danze e ci sono ancora numerose competizioni da portare a termine. I tifosi vogliono a tutti i costi tenersi stretto il proprio pupillo.