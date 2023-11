Occhio Milan, piombano sul top: pronti 45 milioni

Seppur con alti e bassi il Milan è riuscito a godere del risultato ottenuto dal mercato estivo grazie all’egregio lavoro di Forlani e Moncada.

La squadra di Stefano Pioli non sembra trovare la giusta continuità che sta distinguendo invece Inter e Juventus in questo campionato. I rossoneri dopo la scorsa annata, salvata solamente dalla semifinale di Champions League, erano partiti con grandi ambizioni ma il 5-1 nel derby, un girone di Champions sollevato solo dai 3 punti col PSG e le ultime uscite a vuoto con Udinese e e Lecce, certificano una stagione che si prospetta molto difficile.

Gli acquisti di Pulisc, Musah, Loftus-Cheek e Reijnders, per ora, stanno contribuendo alla crescita del club e stanno rispettando le alte aspettative che i tifosi si auspicavano di ammirare ad inizio stagione. Alla luce di ciò alcuni ricchi top club europei si stanno muovendo pur di accaparrarsi tempestivamente uno dei gioielli più interessanti dell’ultimo mercato rossonero.

Tra le società più di rilievo spuntano anche i fondi arabi, pronti a dare continuità al progetto di rinnovamento sul piano calcistico, ingaggiando giocatori nel pieno della propria carriera: l’esempio lampante è di Gabri Veiga, acquistato dall’Al-Ahli, protagonista negli ultimi giorni per aver già chiesto la cessione.

Il fondo arabo sul gioiello olandese, il Milan è avvisato

Sulle orme di un giovane talento rossonero si sta muovendo un club che ha già prelevato qualcuno d’importante a Milanello: stiamo parlando, ovviamente, del Newcastle. La squadra inglese, la cui società dipende dal fondo Pif, proprietaria dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad di Karim Benzema, l’Al-Ahli di Roberto Firmino e l’Al-Hilal dell’infortunato Neymar, sarebbe sulle orme di Tijjani Reijnders, centrocampista, rivelazione della squadra rossonera.

Il 25enne, acquistato per una cifra intorno ai 19 milioni di euro, sarebbe valutato dagli inglesi già il doppio. I Magpies, per sopperire alla mancanza di Tonali, squalificato per la vicenda scommesse, vorrebbero nuovamente attingere dalle risorse milaniste.

La valutazione che propongono è di 45 milioni ed in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, potrebbero davvero affondare un colpo che sarebbe riduttivo definire clamoroso. Quest’estate hanno già potuto prelevare tra le file rossonere un giovane talento, colonna indissolubile del Milan come Sandro Tonali per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Una situazione tutta da monitorare per una trattativa che potrebbe decollare da un momento all’altro. Il club inglese monitora con attenzione il calciatore e non è esclusa una nuova offerta tra gennaio e giugno.