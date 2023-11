“Pesa sulle spalle di Pioli”: panchina Milan, la rivelazione spiazza tutti

Ecco cosa pesa sulle spalle dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo l’ultimo periodo in cui sono mancati i risultati

Nelle ultime settimane in casa Milan c’è stato un po’ di rammarico in tutto l’ambiente perché sono mancati i risultati. I rossoneri, soprattutto in Champions League hanno fatto grande fatica a segnare. Dopo tre partite infatti il conto dei gol realizzati è ancora fermo a zero. L’attenuante sulla difficoltà del girone non basta a giustificare i soli due punti raccolti in tre gare perché adesso il passaggio del turno è in salita e non dovranno più essere commessi errori nelle restanti tre partite di ritorno.

Contro Newcastle, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, il Diavolo non ha mai trovato la via del gol e questo non è piaciuto per nulla ai tifosi che hanno protestato molto anche sui social. La sconfitta subita contro la Juventus in mezzo a queste gare ha portato ad incentivare ancora di più questo sentimento di rammarico tra i tifosi che hanno così perso la testa della classifica ai danni degli storici rivali dell’Inter. Per fortuna però nell’ultima partita a Napoli, la doppietta di Olivier Giroud ha cancellato questa crisi offensiva sebbene non siano comunque arrivati i tre punti.

Milan: il problema di Pioli sono gli scontri diretti, secondo Franco Ordine

Il noto giornalista Franco Ordine ha commentato l’andamento del Milan nel recente passato. Sulle colonne dell’edizione odierne del Corriere dello Sport, infatti, si legge questa sua opinione: “Pesano le due sconfitte negli scontri diretti contro Inter e Juve, il mancato successo di Napoli e probabilmente il girone europeo scandito da troppi zero e nessun gol nelle tre partite fin qui disputate”.

Il giornalista ha espresso questo pensiero sul tecnico rossonero Stefano Pioli che nelle ultime settimane è stato anche oggetto di forti critiche da una fetta del pubblico di fede milanista. L’allenatore ex Lazio e Fiorentina ora è chiamato a riscattare le ultime prestazioni, soprattutto il secondo tempo di Napoli che ha permesso agli azzurri di rimontare le due reti di vantaggio del Milan al 45°.

Sempre Ordine ammette che questa sera a San Siro il Milan è chiamato a vincere contro l’Udinese per scacciare via questo momento. Secondo la sua opinione la cena di squadra di giovedì sera è stato un momento utile per cercare di ricompattare il gruppo che ha bisogno di essere unito per uscire dal momento complicato.