Pioli a rischio? L’annuncio fa sognare il Milan: è già successo

Le dichiarazioni di queste ultime ore stanno facendo sognare i tifosi rossoneri, con l’ex calciatore che ha analizzato alcuni aspetti della squadra

Il campionato torna a fermarsi di nuovo per gli impegni delle nazionali, con l’Italia che si giocherà gran parte del suo destino nelle prossime due gare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Al termine di queste due sfide sapremo se la squadra allenata dal nuovo ct Luciano Spalletti accederà dalla porta principale ai prossimi Europei, o se, invece, bisognerà ricorrere ancora una volta allo spareggio, che nei due ultimi precedenti è stato fatale per gli Azzurri. Proprio per questo bisognerà chiudere il discorso qualificazione in questi 14 giorni, che saranno cruciali per tutto il popolo italiano. Così come lo saranno anche per il Milan di Stefano Pioli, impegnato ad uscire al più presto da una profonda crisi che sembra aver gettato il ‘Diavolo’ in fondo ad un tunnel.

I rossoneri non riescono a vincere in campionato da ben 4 partite di fila, dove sono arrivate le sconfitte contro Juve e Udinese e i pareggi, entrambi in rimonta, contro Napoli e Lecce, con i rossoneri che in questi ultimi due confronti erano in vantaggio di due reti. Questo dimostra dei totali cali di concentrazione da parte di tutta la squadra, che sembra assentarsi totalmente in determinate fasi della partita. Inoltre, va considerata anche la sconfitta nella gara di andata contro il Psg, riscattata poi nel match di ritorno che ha riacceso le speranze di qualificarsi agli ottavi di tutti i tifosi milanisti.

D’Agostino: “Pioli a rischio? Tempo fa era nella stessa situazione e vinse uno scudetto”

Quello che però sembrava essere un segnale di ripresa è stato immediatamente spento dalla trasferta del Via del Mare, in cui la squadra di Pioli si trovava a condurre per 2-0 e che solo grazie all’intervento del VAR non è uscita sconfitta dalla sfida contro il club pugliese.

Risultati che stanno mettendo in discussione l’operato del mister rossonero, che ora è finito nuovamente al centro della bufera e che potrebbe anche rischiare di ‘saltare’ prima del termine della stagione in corso. Sulla questione ha espresso il suo pensiero anche l’ex calciatore Gaetano D’Agostino, che ha parlato così ai microfoni di TMW.