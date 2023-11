Pioli cambia tutto, Sacchi commenta: “Ha fatto bene”

L’ex tecnico dei rossoneri si espone sulla probabile decisione di formazione dell’allenatore emiliano.

Mancano poche ore al fischio d’inizio tra Milan e Udinese che si daranno battaglia alla Scala del Calcio. I friulani non vivono il miglior periodo di forma, il Diavolo dovrà approfittarne per cercare di avvicinarsi ai cugini nerazzurri – in cima alla classifica – e alla Juventus. La vittoria è obbligatoria.

Gli occhi dei meneghini sono puntati anche sull’importantissima gara di Champions League che si giocherà martedì, nuovamente contro i francesi del Paris Saint Germain: perdere significherebbe quasi allontanarsi definitivamente dagli ottavi di finale, il Milan è avvisato.

Pioli si affida alle due punte, pronta la risposta di Sacchi

Stefano Pioli deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione per la delicata sfida di questa sera: l’ex Lazio dovrebbe cambiare l’assetto dei suoi, schierandosi con un inedito 4-4-2. L’indisponibilità di Pulisic e la mancanza di valide alternative – anche Chukwueze è infortunato – è risultata probabilmente decisiva, con Luka Jovic che dovrebbe affiancare Olivier Giroud in attacco.

Una scelta coraggiosa, apprezzata dall’ex rossonero Arrigo Sacchi che, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha così commentato la mossa di Pioli: