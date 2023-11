Pioli incontra la dirigenza: gli aggiornamenti in casa Milan

L’allenatore del Milan ha incontrato la dirigenza rossonera per discutere del momento delicato e di cosa fare riguardo al futuro

Non poteva presentarsi in maniera peggiore il Milan di Pioli alla pausa per le nazionali, con i rossoneri che non riescono a vincere in campionato da più di un mese, con l’ultimo successo che risale alla partita di Marassi contro il Genoa del 7 ottobre scorso. In mezzo anche le due gare di Champions, dove sono arrivate una sconfitta e l’unica vittoria di questo ultimo mese, quella nella gara di ritorno contro i francesi, che mantiene vivo un lumicino di speranze per la qualificazione agli ottavi della competizione europea.

È crisi profonda per il club di Milanello, che deve trovare l’immediato riscatto a partire dalla prossima gara contro la Fiorentina, in programma il 25 novembre a San Siro. Pioli avrà, dunque, due settimane a disposizione per preparare al meglio l’impegno con la viola e tentare di tornare a fare bottino pieno anche in campionato. Poi, bisognerà sperare in un pareggio nel derby d’Italia tra Juve e Inter, in maniera tale da consentire al Milan di potersi riavvicinare in qualche modo alle prime due in classifica. Non sarà una passeggiata, soprattutto considerando lo status mentale in cui si trovano in questo momento i rossoneri , che sembrano totalmente incapaci di reagire ai colpi subiti.

Il Milan incontro Pioli: si discuterà delle metodologie di lavoro

Lo si è visto anche nella trasferta di Lecce, quando avanti di due reti e con il risultato che sembrava essere in cassaforte, il Milan si è visto rimontare due reti in meno di 5 minuti e se non fosse stato per il VAR, avrebbe anche dovuto fare i conti con una sconfitta storica e clamorosa. Questo è chiaro frutto della mancata concentrazione da parte dei giocatori rossoneri in tutti i frangenti di partita, ma soprattutto, si evince come la squadra non riesca a reagire ai colpi subiti, lasciandosi trasportare in balia degli eventi.

Proprio per questo, stando a quanto riportato da Tuttosport, a breve sarà previsto un incontro tra Stefano Pioli e la società rossonera, dove al centro del dibattito ci saranno le metodologie di lavoro in tema di carichi e prevenzione. Nulla che riguardi il futuro dell’allenatore, dunque, che potrà continuare a lavorare sulla panchina del club di Milanello almeno fino al termine della stagione, poi si valuterà il da farsi.