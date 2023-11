Pioli: “Non siamo fenomeni e nemmeno pirla”, poi i complimenti a Leao

Pioli parla dopo la vittoria del Milan a San Siro. Le dichiarazioni del tecnico rossonero sono chiare, poi arrivano i complimenti a Leao e non solo.

Il Milan porta a casa una vittoria importantissima contro il PSG, tre punti che probabilmente saranno decisivi per la qualificazione agli ottavi. Dopo i risultati negativi di queste ultime due settimane, in campionato, oggi la vittoria sicuramente riporta un pò di serenità e fiducia in casa Milan.

A commentare la partita fatta dal Milan e la vittoria è stato lo stesso Stefano Pioli, intervistato da Champions League live su Canale 5, di seguito le sue parole:

Sul gol di Giroud:

“Giroud ha fatto un grande gol, Theo ha fatto un bel cross ma il gol è stato fantastico”.

Le parole di Pioli dopo la vittoria contro il PSG

Sulla partita di stasera:

“Dovevamo dare una risposta a noi stessi dopo la prestazione di sabato. Non eravamo pirla prima, non siamo i più forti adesso. Noi siamo stati squadra a livello mentale, di spirito di tutto e abbiamo vinto una partita che ci riapre la qualificazione al turno”.

Sull’importanza di questa partita:

“Io ho detto che era la partita da bivio per la Champions, non vincere oggi sarebbe poi stato difficile qualificarci. Abbiamo fatto due settimane difficili dove non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Lo sconto con il Dortmund credo darà decisivo, anche se io volevo arrivare a decidere il turno all’ultima e spero sarà così. Poi spero di riprenderci anche in campionato, perchè vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Sulle aspettative:

“Siamo il Milan sappiamo di avere delle aspettative su di noi e dobbiamo lavorare per migliorare, sempre”.

Su cosa ha fatto per motivare la squadra:

“Io credo che tante volte quello che ha fatto la squadra possa fare di più di quello che può dire l’allenatore. Molto l’hanno fatto loro, io ho cercato di ricordargli che squadra siamo, che percorso abbiamo fatto”.

Sul Milan visto stasera:

“Ovvio che vorrei sempre un Milan così. Abbiamo sbagliato la partita di sabato in modo netto ma la squadra ha un suo modo di stare in campo, un suo spirito e queste partite ti dicono tante cose. È un passo in avanti importante, ora la prossima diventa molto importante se non decisiva”.

Su Leao:

“Questo deve insegnare tanto a Rafa, dev’essere il suo standard. Può essere un campione ma dipende da lui. Ha fatto una partita eccezionale, come il resto del gruppo”.

Sulla differenza tra il Milan in campionato e quello in Champions: