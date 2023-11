Pioli vuole il suo pupillo, non solo Ibrahimovic: grande ritorno Milan

La stagione del Milan sta vivendo tanti momenti altalenanti, con difficoltà e novità all’ordine del giorno: si sta trattando per un ritorno.

La dirigenza ha voluto avviare un nuovo progetto tecnico con l’innesto di tanti calciatori nuovi che pian piano si stanno prendendo le redini del Milan. Per Stefano Pioli ci sono state molte difficoltà da superare in questo inizio di stagione, visto che ha dovuto modellare bene le sue idee e la sua filosofia di gioco a quella di tutti i nuovi calciatori arrivati in estate.

Solo ora, dopo 4 mesi di calcio giocato, il Milan sta iniziando a mostrare concretamente i primi risultati positivi dal punto di vista del gioco e da questo momento in poi dovrà essere un crescendo continuo.

Calciomercato Milan, un gradito ritorno a gennaio?

La situazione del Milan è da monitorare anche per il calciomercato. Sono cambiate tante cose sin dall’inizio della stagione ma ci sono ancora dei miglioramenti da fare e delle lacune da colmare. La squadra è cambiata molto, Pioli ha dovuto studiare bene da vicino tutti i calciatori che sono arrivati e ha capito anche quali sono le mancanze della rosa attuale.

Per questo motivo a gennaio potrebbero esserci ulteriori movimenti in entrata e non sonon da escludere dei ritorni inaspettati. Serviranno calciatori che già conoscono il calcio italiano e, tra questi, potrebbe esserci anche un gran conoscitore del “Piolismo”.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Milan starebbe pensando al ritorno di Brahim Diaz nel calciomercato di gennaio. Il trequartista classe ’99 è tornato al Real Madrid in estate ma non sta lasciando il segno con Carlo Ancelotti. Pensava di trovare maggior spazio e di consacrarsi con i Blancos ma il suo rendimento è molto al di sotto delle aspettative.

Inoltre, secondo quanto riferisce AS, ora che il Real Madrid ha ritrovato anche Arda Guler – fermo ai box per diverso tempo in questa prima parte di stagione – lo spazio per Brahim Diaz potrebbe ridursi ancora di più e per questo non è da escludere il suo addio.

E nelle difficoltà di feeling tra Real Madrid e Brahim Diaz potrebbe trovare terreno fertile il Milan. I rossoneri hanno mostrato problemi nel riuscire a legare il centrocampo con l’attacco e il ritorno di un numero 10 puro come Brahim potrebbe essere l’arma fondamentale per dare il “là” alla stagione rossonera. Anche in questo caso, però, si parlerebbe di un prestito oneroso fino alla fine della stagione, con una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il riscatto definitivo.