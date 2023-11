Reijnders, che soddisfazione con l’Olanda: c’è la conferma di Koeman

Ronald Koeman, allenatore dell’Olanda, ha elogiato Reijnders dopo le prestazioni in nazionale del rossonero.

La pausa per le nazionali ha tolto forse un po’ di pressione al Milan, che al momento è in difficoltà. Infatti in campionato il duo Inter-Juve sta provando a scappare, mentre in Champions League serve una mezza impresa per passare il turno. Tuttavia il calendario girerà dopo la pausa.

Olanda, elogio a Reijnders

In particolare chi può sicuramente essere un fattore per il Milan è Tijjani Reijnders, centrocampista olandese arrivato nell’estate di mercato. Il giocatore sta mettendo a disposizione le sue qualità per il Diavolo e pian piano si sta abituando al nostro campionato. Inoltre il rossonero è uno dei giocatori chiave dell’Olanda, come confermato dal CT Koeman.

Dopo la vittoria per 1-0 sull’Irlanda, Koeman ha parlato in conferenza stampa. In particolare l’allenatore ha raccontato come sta andando Reijnders in Nazionale, quali sono le sue qualità e dove deve migliorare. Koeman ha detto:

“Ha fatto delle buone partite ultimamente e perché può giocare in diverse posizioni. Al momento è uno dei titolari. Poi c’è bisogno di qualcuno che vada dietro a Weghorst. Forse Schouten è più controllato di Reijnders, ma possono anche scambiarsi”.

Queste le spiegazioni di Koeman su Reijnders, con il CT olandese che lo vede come una risorsa importante.