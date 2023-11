“Resterà fermo tutto l’anno!”: Milan, la mazzata per Pioli è pesantissima

La sconfitta di ieri sera del Milan contro il Borussia Dortmund, lascerà strascichi importanti, oltre le difficoltà ora per la qualificazione, i rossoneri perdono un altro giocatore titolare.

Il Milan di Stefano Pioli non vive certamente un periodo brillante sia di gioco che di risultati. Unica nota positiva, la vittoria in casa nella scorsa giornata di Serie A contro la Fiorentina, dopo quattro incontri senza vittorie. In Champions League la storia non cambia molto: nelle cinque partite giocate fino ad ora, solo una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, risultati che compromettono fortemente la qualificazione agli ottavi.

Il match contro il Borussia Dortmund della sera scorsa, ha minato le possibilità di passaggio del turno, come se non bastasse, a rovinare ancor più la situazione anche l’infortunio muscolare di Thiaw che lo costringerà a stare fermo fino alla fine dell’anno.

Milan, Thiaw tornerà in campo nel 2024

I rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, hanno subito il 25esimo infortunio della stagione. Tra questi, va detto, ben 18 sono quelli muscolari. Un dato preoccupante e che fa riflettere. Alla lista degli indisponibili, quindi, bisogna aggiungere anche il centrale Thiaw. Il tedesco raggiunge in infermeria Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Okafor e Leao, con la stella portoghese che punta a recuperare per la partita contro l’Atalanta.

Con tutti questi infortuni di natura muscolare, la domanda ora sorge spontanea: la preparazione e i carichi di lavoro svolti dai rossoneri sono quelli giusti? Troppi infortuni minano le speranze del Milan in questa stagione. Per Thiaw, tra l’altro, le speranze di rivederlo in campo prima del 2024 sono praticamente ridotte all’osso, e gli accertamenti chiariranno ulteriormente la situazione.

Parte delle colpe, sono del tecnico Pioli, soprattutto nel match di ieri dove la squadra è parsa spaesata e non attenta al match. I rossoneri creano occasioni ma non concretizzano, ed in difesa la tenuta non è delle migliori, l’unico che nell’ultima partita si salva è l’inglese Fikayo Tomori, l’ultimo baluardo difensivo del Milan decimato. Diventa ora fondamentale il prossimo match di campionato per il Milan, sia per le scelte che dovrà fare il tecnico Pioli vista l’enorme emergenza infortuni, sia per il morale della squadra che ora è a terra.

La partita con il Frosinone a San Siro potrebbe ridare nuovo slancio alla stagione rossonera, con la speranza di recuperare quanto prima tutti gli indisponibili e provare una qualificazione quasi impossibile agli ottavi di finale della Champions League. Il Milan, ricordiamolo, per superare il turno, dovrà vincere in casa del Newcastle e sperare che il Dortmund vinca in casa contro i francesi del Paris Saint Germain.