Salta l’affare per gennaio: arriva l’annuncio del dirigente che gela il Milan

Era uno dei nomi circolati in casa Milan per rinforzare ulteriormente la rosa rossonera: l’annuncio del dirigente, però, spegne l’entusiasmo dei tifosi del Diavolo.

Il mercato estivo del Milan è sicuramente stato tra i più altisonanti degli ultimi anni: tantissimi i colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera per assicurare al tecnico Stefano Pioli una rosa per poter lottare tranquillamente per lo Scudetto e per cercare di bissare il percorso in Champions League della scorsa stagione, culminata con una semifinale di tutto rispetto. Se in campionato i rossoneri sono lì, lo stesso non si può dire per la Coppa dalle grandi orecchie: i rossoneri, infatti, rischiano di uscire dalla fase a gironi, risultato che sarebbe un macigno per le casse societarie. Da questo, inoltre, passano le prossime strategie di calciomercato che i rossoneri intenderanno intraprendere da gennaio in poi.

Alcuni sussurri di corridoio indicavano come possibile affare da poter prendere al balzo la pista che porterebbe a Lazar Samardzic: il centrocampista dell’Udinese in estate ha sfiorato il passaggio all’Inter, ma l’affare non si fece – nonostante le visite mediche – per l’entrata in scena di persone ritenute terze. Ed è proprio su Samardzic che si concentrano le recenti dichiarazioni del direttore sportivo del club friulano, Federico Balzaretti. Scopriamo insieme l’ex Roma cosa ha avuto da dire a riguardo: l’annuncio in ogni caso, si può dire, non piacerà a tutti coloro che speravano in un assalto tinto di rosso e di nero per gennaio.

Samardzic – Milan: Balzaretti congela tutto

Quale sarà il futuro di Lazar Samardzic? Tutti non fanno altro che chiedersi ciò, considerando quelli che sono stati i controversi risvolti della scorsa estate, quando il centrocampista di proprietà dei friulani fu a pochissimi centimetri dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Il suo profilo, però, resta appetibile per tante altre squadre, tant’è che lo stesso Milan avrebbe potuto pensarci in vista di gennaio. Visto quanto successo negli scorsi mesi, unito alla volontà del calciatore che potrebbe spingere per una nuova avventura, il prezzo del cartellino potrebbe essere rivisto anche per il basso, fattore che renderebbe sulla carta il colpo Samardzic un vero e proprio affare.

Ma, almeno per il prossimo gennaio, i tifosi del Milan dovranno rassegnarsi all’idea che ciò non sarà possibile. A svelarlo è il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, che di recente (ai microfoni di Sport Mediaset) ha dichiarato: “Lazar non partirà a gennaio. Vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione”.