“San Siro impressionante”, complimenti inaspettati per i tifosi del Milan

Dopo la partita tra Milan e Psg sono arrivati tantissimi complimenti sul tifo e sulle coreografie della notte di San Siro.

La vittoria in Champions League del Milan sul PSG ha regalato tantissimo spettacolo, sia in campo che fuori. Tralasciando gli scontri tra tifoserie, che qualche amante del trash potrebbe idolatrare, San Siro è stato una bolgia per 90′. La caratura del match ed il ritorno di Donnarumma da avversario l’hanno fatta da padrone.

San Siro, francesi meravigliati

San Siro è sempre San Siro. Non per il luogo, che ha comunque un lato mistico, ma per l’atmosfera che i tifosi riescono a dare. Ieri sera in particolare le coreografie dei rossoneri hanno regalato une spettacolo meraviglioso a tutti i presenti, sia fisicamente che in mondovisione.

Infatti gli inviati di Le Figaro, testata francese, sono rimasti senza fiato per l’atmosfera in Milan-PSG. In particolare su Le Figaro si legge:

“San Siro impressionante. Appena arrivati alle porte abbiamo avuto le vertigini: una fortezza del Medioevo. Le sue tribune scoscese si sono infiammate per tutta la partita. I tifosi, con la Curva Sud in testa, hanno cantato dall’inizio alla fine. Che meraviglia”.

Complimenti incassati di buon grado, insieme ai tre punti. Complimenti arrivati nonostante gli scontri ed il lancio di banconote a Donnarumma. Sarà che in Francia sono abituati a questioni peggiori quando si parla di tifo organizzato. Sta di fatto che “la fortezza del Medioevo” sa ancora farsi sentire.