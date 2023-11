“Sarebbe fantastico!”: l’ex Milan chiama i rossoneri

Un ex giocatore del Milan ha rilasciato in questi giorni dichiarazioni forti in merito al suo futuro, che spera possa essere in rossonero. Ecco di chi si tratta.

Certe volte i clamorosi ritorni non sono impossibili. La storia lo dimostra, da Bonucci che torna alla Juventus a Mazzarri che si risiede sulla panchina del Napoli; passando per i vari Cassano, Balotelli e Higuain. Questi alcuni nomi che negli ultimi anni hanno lasciato le proprie squadre per trasferirsi altrove, per poi tornare dove si è stati bene. Talvolta con chiamate inaspettate, altre con veri e propri intrecci di mercato che sembrano più dei gialli anzichè trattative.

Fatto sta che nella storia recente del nostro calcio un clamoroso ritorno nella squadra dei propri sogni non è una novità, o meglio non sorprende tutti. Spesso infatti i ritorni sono sempre ben accolti da tifosi e addetti ai lavori. Anche questo è il lato romantico del nostro calcio, diventato sin troppo avaro e monetizzato al massimo.

L’ex Milan chiama i rossoneri

Negli ultimi giorni però hanno colpito le dichiarazioni che un ex giocatore del Milan ha rilasciato la stampa. Per essere precisi, un giocatore ancora di proprietà del Milan ma che da qualche stagione è in prestito in B. Stiamo parlando di Marco Nasti. L’attaccante originario di Milano con genitori napoletani – come ci tenne a sottolineare qualche mese fa il ds barese Ciro Polito – è cresciuto proprio nel settore giovanile dei rossoneri. Attualmente il calciatore è in prestito al Bari in B, Bari che l’anno scorso era ad un passo dall’assaggiare la Serie A. Attualmente il club pugliese non è in lizza per un posto tra le 3 fortunate che potranno accedere il prossimo anno al campionato dei grandi, ma la stagione e i numeri di Nasti parlano da soli.

Di fatti in 14 presenze in campionato sono già 3 i gol all’attivo, e sognare non costa nulla. E proprio ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Al momento al Bari stiamo lavorando bene, la stagione non procede come vorremmo ma lavoriamo ogni giorno per migliorare, io in primis. Questo mio voler sempre migliorare è sempre finalizzato a voler in qualche modo fare il salto di qualità.”

E alla domanda su un possibile ritorno al Milan: “Io spero sempre di poter un giorno tornare a casa, al Milan. Sono giovane , ho 20 anni e una carriera ancora da scrivere, non mi abbatto e sono voglioso di continuare a crescere proprio per arrivare dove voglio. Spero un giorno di vestire rossonero.”

Infine alla domanda su un possibile esordio da numero 9 con la maglia del Milan: “La 9 del Milan è storica, e come ho detto spero di arrivare lì un giorno. Al momento però sono concentrato sul Bari, e fare bene ora mi può proiettare dove un giorno vorrei essere.”