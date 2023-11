Scatto Juve, firma a parametro zero e addio Milan

Rossoneri beffati dai bianconeri, l’obiettivo di mercato sfuma definitivamente

Ultimi giorni di attesa per i tifosi del Milan che dovranno pazientare fino a sabato sera per ritornare ad osservare i propri beniamini in mezzo al campo; il palinsesto prevede un match di grande spettacolo, vale a dire Milan Fiorentina, fissato alle ore 20:45. La compagine meneghina è chiamata alla vittoria dopo un numero eccessivo di passi falsi – l’ultimo a Lecce – che hanno catapultato il Diavolo a meno otto lunghezze dalla cima della classifica, occupata dai cugini dell’Inter. L’ambiente di fede milanista non è affatto soddisfatto dell’operato dei rossoneri, Pioli è il principale accusato.

Il Milan non riesce a conquistare i tre punti dalla lontanissima trasferta di Marassi, vinta allo scadere grazie ad una discussa rete ad opera di Pulisic. Vincere contro la formazione toscana inietterebbe una grande dose di fiducia alla squadra rossonera, la Fiorentina sta disputando un ottimo campionato ed è in piena corsa Champions.

Per la sfida di San Siro, Stefano Pioli dovrà fare i conti con la solita emergenza infortuni che decima le presenze nel reparto arretrato. I problemi fisici riscontrati in questa stagione sono davvero numerosi, motivo per cui la dirigenza milanista sembra già essere in movimento in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il Milan abbandona la pista Kelly, Juventus in vantaggio sul difensore

La finestra estiva di mercato ha avuto il Milan come protagonista assoluto. I rossoneri sono pronti a ripetersi anche a gennaio, con l’attenzione rivolta particolarmente all’acquisto di un difensore centrale in vista degli eccessivi problemi fisici. Gli occhi sono puntati in Premier League, competizione in cui milita il talento Lloyd Kelly del Bournemouth: il calciatore inglese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e salvo clamorosi colpi di scena non ci sarà un accordo per il rinnovo. Il Diavolo vorrebbe ingaggiare il classe ’98 già nella prossima sessione, ma il club britannico preferisce perderlo a zero e tenerselo fino a fine stagione.

La volontà della società complica i piani dei meneghini, a cui si aggiunge anche la grande concorrenza: sul gioiello nato a Bristol, infatti, ci sono diversi club di Premier ma soprattutto Inter e Juventus, questi ultimi in vantaggio sul giocatore. Le difficoltà della pista Kelly porterebbero i lombardi a virare su Kwior, centrale polacco dell’Arsenal con un passato allo Spezia. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.