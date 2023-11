Scelto il post Maignan: se va via c’è già la prima scelta

Il futuro di Mike Maignan è argomento caldissimo in casa Milan: il portiere francese è ambito dai top club europei e c’è anche il rischio addio.

Il numero 16 rossonero è uno dei più forti della Serie A e d’Europa e il suo nome è spesso sulle prime pagine dei giornali perché il suo futuro non è ancora ben definito. Con il suo acquisto al posto di Gianluigi Donnarumma il Milan ha accresciuto ancora di più il valore della fase difensiva e ad oggi è un pilastro della squadra.

Per Stefano Pioli è uno dei calciatori più determinanti e a volte anche per la fase offensiva c’è il suo zampino con assist direttamente dalla linea di porta o con schemi creati ad hoc con la sua visuale di gioco.

Calciomercato Milan, problemi per il rinnovo di Maignan: ecco il nuovo portiere

Mike Maignan è uno dei portieri più forti d’Europa e il suo nome è sulla scrivania di tutti i club più importanti. Il contratto attuale con i rossoneri scade nel 2026 e sin dall’estate la dirigenza sta provando a trattare con il suo entourage per il rinnovo del contratto. Le cifre in ballo sono molto alte e c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La società intende quantomeno raddoppiare la cifra attuale di 2.8 milioni e salire oltre i 5 a stagione.

Il portiere, al momento, pare intenzionato a chiedere ancora uno sforzo in più che la dirigenza potrebbe accettare con l’inserimento di qualche bonus facilmente raggiungibile.

Ma se entro l’estate non si dovesse smuovere nulla e non si dovesse arrivare all’accordo, non è da escludere l’addio di Maignan al Milan. Le offerte dei grandi club sono già in procinto per essere formalizzate e sarebbero da capogiro sia per il Milan che per il portiere. Si parla di 60 milioni al club e 8-10 milioni di euro al portiere francese.

In caso di addio – ad oggi ancora scongiurabile e lontano – c’è il profilo di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano di proprietà del Valencia che si sta prendendo la scena del calcio spagnolo e non solo. Piace anche ad altre big e il Valencia non riuscirà a trattenerlo anche per la prossima stagione perché il club è in difficoltà economica.

Acqusitare un portiere classe 2000 per il Milan significherebbe assicurarsi un talento generazionale per tanti anni e tra l’altro è anche uno dei portieri moderni più apprezzati al mondo. Costa 30 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2027 ma è in vendita e per i rossoneri può diventare un colpo pregiato.