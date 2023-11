Scudetto, Marotta chiama in causa il Milan: le parole prima di Juve Inter

Nel pre partita tra Juventus e Inter l’Ad Beppe Marotta chiama in causa il Milan riguardo l’argomento scudetto.

Il Milan torna in campionato con una vittoria sulla Fiorentina, protagonista indiscusso Theo Hernandez: il francese ha segnato il gol che ha regalato i 3 punti ai rossoneri e ha scacciato la negatività attorno all’ambiente.

Una vittoria che, ormai, non arrivava da più di un mese in campionato. Unica eccezione in Champions League dove il Milan ha battuto a San Siro il Paris Saint-Germain. Così la rete del terzino rilancia i rossoneri verso la lotta per la qualificazione in Europa nella prossima stagione.

Marotta chiama in causa il Milan nel pre partita di Juve Inter

Una vittoria che, però, non illude l’ambiente sul sogno scudetto. Il primato in campionato al momento resta una lotta tra Inter e Juventus, che stasera si stanno affrontando a Torino. Proprio Marotta è intervenuto sull’argomento nel pre partita ai microfoni di Dazn.

L’Amministratore Delegato è andato in controtendenza rispetto alle sensazioni generali sottolineando quanto sia il Milan, sia il Napoli siano dirette avversarie e che insieme alla Juventus lotteranno fino alla fine.

