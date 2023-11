“Si chiude già a gennaio”: Milan, spunta l’offerta per il colpo invernale

Nuova idea per la difesa del Milan, l’assalto potrebbe concretizzarsi già a gennaio, dopo i primi contatti in estate, a gennaio si potrebbe chiudere.

Il Milan guarda al calciomercato per rafforzare la rosa a disposizione del mister Pioli.

Gli ultimi risultati non stanno convincendo la dirigenza rossonera, e visti anche i tanti infortuni, si potrebbe già intervenire nella prossima sessione di mercato per incrementare la rosa. Con la qualificazione agli ottavi di Champions League a rischio, ed il primato in classifica perso dopo le ultime due giornate, il Milan deve fare i conti con gli infortunati e i problemi interni allo spogliatoio. Ecco quindi che la dirigenza, confermata la fiducia al tecnico Stefano Pioli, è pronta ad investire nel prossimo mercato con l’arrivo di un nuovo terzino sinistro.

Si tratta del difensore del Betis Siviglia Miranda, pronto ad approdare all’ombra della madonnina.

Miranda – Milan, si può fare già a gennaio

Il Milan, sta trattando il passaggio del terzino sinistro del Betis Siviglia Miranda. Corteggiato già in estate, i rossoneri vorrebbero portarlo a Milano nella prossima sessione di calciomercato di Gennaio. Il giocatore classe duemila spagnolo, è in scadenza di contratto con il club andaluso. Il Milan, valuta un’offerta di circa 3 milioni di euro per portarlo subito in rossonero prima che vada in scadenza con la squadra spagnola.

Miranda, giocatore spagnolo cresciuto nelle giovanili del Barcellona, dopo aver giocato in prestito in Germania, torna in patria proprio nella squadra che lo ha lanciato, per poi essere girato al Betis Siviglia, dove gioca tutt’ora. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili della nazionale Roja con anche una presenza in nazionale maggiore.

I rossoneri, che devono assolutamente uscire da questo trend negativo, si giocano tutto nelle prossime tre partite. Udinese e Lecce in campionato, per provare a tenere vicine le due squadre di testa, Inter e Juventus, poi nel mezzo l’importantissimo match di Champions League contro il Paris Saint Germain, che potrebbe già dire molto sulla qualificazione agli ottavi dei rossoneri.

Due mesi, prima del calciomercato, che diranno molto sulla stagione milanista, che sta affrontando anche il problema infortuni, con Kalulu che darà forfait per molto tempo. Insieme al francese, ci sono il lungo degente Bennacer, vicino al recupero, Sportiello, Chukwueze e Pellegrino, il centrale argentino entrato nel match contro il Napoli per sostituire l’infortunato Kalulu, infortunatosi anche lui a sua volta, con rientro previsto per la metà di dicembre.