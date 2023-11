Smacco all’Inter, pronta la contromossa: accadrà settimana prossima

Il Milan è pronto a rispondere all’Inter: nel corso della prossima settimana è prevista la contromossa del club rossonero.

Il Milan sta attraversando indubbiamente un momento parecchio difficile. La sconfitta contro l’Udinese in casa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il pubblico di San Siro non ha accettato questo ko e ha sommerso di fischi la squadra al triplice fischio dell’arbitro Juan Luca Sacchi.

L’Udinese non aveva ancora vinto una partita in questo campionato e navigava in acque pericolosissime prima di questa giornata, stanziando nella zona retrocessione. Ecco perché questa sconfitta, la seconda consecutiva a San Siro, non riesce a scendere giù ai tifosi rossoneri. La loro speranza è di vedere una rinascita il prima possibile, magari attingendo anche al mercato del prossimo gennaio. Mercato a cui la dirigenza già sta pensando, lavorandoci con largo anticipo. Un rinforzo potrebbe arrivare dalla Germania.

Derby di mercato tra Inter e Milan per il talento tedesco

Il Milan segue da sempre con attenzione i migliori talenti del calcio europeo. Gli occhi di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada questa volta sono finiti su un classe 2006 tedesco che gioca nello Schalke: si tratta di Assan Ouedraogo. Di ruolo trequartista, Ouedraogo può giocare anche come ala sinistra. Abile con entrambi i piedi, il 17enne nato in Germania fa del dribbling la sua caratteristica principale. Con l’Under 17 della Nazionale tedesca ha vinto gli Europei di categoria, segnando il rigore decisivo nella lotteria dagli undici metri nella finale contro la Francia.

Entrato a far parte della prima squadra dello Schalke a partire da questa stagione, Ouedraogo ha subito segnato il suo primo gol nel match d’esordio, battendo il record di Julian Draxler come più giovane marcatore dello Schalke in partite ufficiali. Nella stessa partita, a soli 17 anni e 80 giorni, ha anche battuto il record come calciatore più giovane a giocare per lo Schalke.

Grazie alle sue prestazioni, il tedesco classe 2006 ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei, ma Milan e Inter sembrano essere quelle più interessate a lui. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, l’Inter ha avuto altri contatti positivi con lo Schalke nel weekend. Proprio per questo motivo, sempre secondo quanto dice Longari, il Milan ha già pronto la contromossa, attesa già nella settimana che si appresta ad iniziare domani. Un derby di mercato che potrebbe accendersi: Ouedraogo è conteso tra le due milanesi, ma il suo futuro sembra essere in Italia.