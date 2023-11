Sofija fa impazzire i tifosi: è la fidanzata di un giocatore del Milan

Sofija Milosevic è una delle wags più affascinanti del panorama calcistico italiano: i tifosi del Milan impazziscono per lei.

Il Milan ha riconquistato la vittoria in questo weekend appena terminato. I tre punti contro la Fiorentina sono stati d’oro sia per la classifica (mantenuto il terzo posto) sia per rialzarsi dopo parecchie prestazioni deludenti. I rossoneri, infatti, avevano racimolato soltanto due punti nelle ultime quattro gare di campionato, facendosi rimontare da Napoli e Lecce sul 2-2 e perdendo contro Juventus e Udinese a San Siro.

Uno dei protagonisti del match è stato Luka Jovic, sotto i riflettori per sostituire lo squalificato Olivier Giroud e l’infortunato Noah Okafor. L’attaccante serbo, tra l’altro ex di giornata, nonostante il bellissimo passaggio in profondità per Theo Hernandez, mandandolo in porta sull’azione del calcio di rigore decisivo, non ha convinto nemmeno questa volta. Nella ripresa un gol sbagliato a tu per tu con Terracciano non è stato accettato dai tifosi e da mister Pioli che nel finale ha inserito il giovanissimo Francesco Camarda. Il feeling con la tifoseria non è mai sbocciato, ma i tifosi sono invece pazzi della sua fidanzata, la bellissima Sofija Milosevic.

Chi è Sofija Milosevic, fidanzata di Luka Jovic

Luka Jovic è finito spesso sulle pagine di gossip proprio per la storia d’amore con Sofija Milosevic. La modella e influencer serba in passato ha avuto una relazione con Adem Ljajic, altra vecchia conoscenza della Serie A, chiusa nel 2019. Da lì è nata la storia d’amore con l’ex attaccante del Real Madrid che ha portato alla nascita di due figli.

Sofija Milosevic ha un certo seguito sul proprio profilo Instagram: creatrice di una linea di abbigliamento tutta sua, l’influencer serba conta quasi 600 mila follower sui social. Sui suoi canali le foto spaziano dai selfie con i suoi bambini alle foto dei suoi capi di abbigliamento. Ma sono anche tante gli scatti più provocanti che hanno fatto innamorare i tifosi rossoneri: la sua bellezza disarmante e il suo fisico statuario non può passare di certo inosservato se si finisce sul profilo della Milosevic.