“Sono finiti in lacrime”: Milan, è accaduto tutto durante la sfida con la Fiorentina

Il giovane rossonero esordisce in prima squadra, i genitori guardano in lacrime il suo ingresso in campo a San Siro

Il Milan, in questo periodo, deve prestare molta attenzione a chi schierare in attacco. Infatti, Stefano Pioli deve fare i conti con numerosi infortuni ed una squalifica in campionato per Olivier Giroud. Dunque, per il match contro la Fiorentina, l’allenatore rossonero ha dovuto stravolgere la formazione in attacco, tuttavia, i giocatori disponibili non davano molta fiducia a causa delle poche prestazioni che, inoltre, non avevano rispettato le aspettative. Proprio per questo, Stefano Pioli è dovuto ricorrere alla convocazione di Francesco Camarda, attaccante quindicenne delle giovanili del Milan.

Il classe 2008, grazie alle sue meravigliose prestazioni sul campo, si è guadagnato la convocazione per Milan-Fiorentina, gara vinta per 1-0 dai rossoneri grazie al rigore di Theo Hernandez. Tuttavia, questa partita verrà ricordata da tutti i rossoneri per un altro motivo, infatti, Francesco Camarda è diventato il giocatore più giovane di sempre ad esordire in prima squadra nei top 5 campionati. a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, l’attaccante italiano ha scritto la storia e, adesso, non gli resta che continuare il suo cammino su questa strada che, sicuramente, lo porterà al successo.

I genitori di Camarda guardano in lacrime il suo ingresso sul campo

Francesco Camarda è ufficialmente il giocatore più giovane ad esordire. L’emozione del giocatore quindicenne, sicuramente, sarà stata tantissima. Infatti, tutti i tifosi presenti a San Siro hanno accolto Francesco Camarda con un boato e un coro dedicato solo a lui. Nonostante abbia giocato solo per pochi minuti contro la Fiorentina, il giovane, ha subito dimostrato di avere ottime qualità

Tuttavia, i tifosi rossoneri nono sono stati gli unici ad emozionarsi per il suo ingresso in campo. Infatti, quando lo stadio ha acclamato il suo nome all’84 minuto, i genitori di Francesco Camarda non hanno potuto che guardare, con molto orgoglio e con le lacrime agli occhi, l’esordio di loro figlio a San Siro. Certamente, tutta la famiglia ricorderà con estremo piacere questo giorno che, inoltre, rimarrà nella storia del Milan e della Seria A. Inoltre, ad assistere alla partita, dalla tribuna, c’erano anche diversi amici dell’attaccante italiano. Infatti, Camarda, accompagnato al padre, aveva deciso di acquistare diversi biglietti, e di non chiederli alla società rossonera, da dare ad amici e familiari per assistere al suo esordio.