Sorpresa Milan, ritorno inaspettato a gennaio

Il Milan cerca un attaccante per gennaio. Una soluzione potrebbe arrivare da chi la maglia rossonera l’ha già vestita

Il momento del Milan è decisamente complicato su tutti i fronti. La classifica di Serie A ha visto scivolare i rossoneri sempre più lontano dalla vetta della classifica ed il girone di Champions League è più in salita che mai. Inoltre, come se la situazione di campo non fosse sufficiente, il problema degli infortuni continua ad assillare il Diavolo. Infatti in giornata è arrivata la notizia della lesione muscolare per Okafor, che veniva dato come titolare per la sfida alla Fiorentina. Di conseguenza con la Viola la titolarità di Jovic è obbligata, con Camarda che sarà convocato per una partita delicatissima.

È chiaro che il problema principale del Milan sia proprio quello legato alle rotazioni del reparto offensivo. Infatti sugli esterni la moria di infortuni ha falcidiato il Diavolo, mentre manca una vera e propria alternativa a Giroud. Jovic doveva essere l’uomo gol quando il francese avrebbe avuto bisogno di un po’ di riposo, ma l’ex Real sta veramente faticando. Ora si avvicinano le ultime chance per il serbo, che potrebbe sbloccarsi nella sfida con il destino contro la Fiorentina. Tuttavia il Milan potrebbe avere già pronto per gennaio un piano B ed un piano C.

Milan, rientro Origi?

È chiaro come il Milan abbia bisogno di qualcosa in più nel suo organico, a maggior ragione considerando il problema degli infortuni. In particolare il reparto offensivo è quello in massimo stato di allerta al momento. Per questo motivo i rossoneri stanno cercando delle alternative per gennaio, considerando che Giroud non potrà fare sempre gli straordinari. Il piano B si chiama En-Nesyri, attaccante del Siviglia, con cui c’è la possibilità di imbastire una trattativa. Tuttavia c’è anche un piano C, che probabilmente non farà gioire i tifosi rossoneri. Infatti la terza opzione è quella di Divock Origi, al momento in prestito al Nottingham Forrest.

Infatti l’attaccante belga ha collezionato solamente 58 minuti con la maglia Garibaldi Red del Forrest. Da qui nasce la scontentezza del club inglese, pronto a rispedire Origi alla base, secondo Team Talk. È chiaro che il belga non sia propriamente uno dei bomber indiscussi del calcio europeo, però il Milan ha il disperato bisogno di un attaccante. La decisione verrà presa nel prossimo futuro, dando uno sguardo da vicino ai risultati rossoneri fino a gennaio. Se il Milan riuscisse ad aprire un ciclo da mini rimonta su Inter e Juve, impegnate in diversi scontri diretti, la dirigenza potrebbe pensare ad un vero e proprio colpo. Altrimenti Origi potrebbe restare e giocare, se venisse rispedito a Milano dal Forrest.