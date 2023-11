Suggestione Pioli: idea a sorpresa per Milan-Fiorentina

Stefano Pioli ha in mente un’ipotesi a sorpresa in vista di Milan-Fiorentina: è più di una suggestione per l’allenatore rossonero.

Manca pochissimo ormai alla ripresa della Serie A. La sosta per le Nazionali, che ha visto l’Italia di Luciano Spalletti conquistare il pass per Euro 2024, ha interrotto il campionato per due settimane, ma domani sono in programma i primi match della tredicesima giornata.

Il 13° turno sarà aperto da Salernitana-Lazio alle ore 15, seguito dal big match di Bergamo tra Atalanta e Napoli, mentre sarà Milan-Fiorentina a chiudere le gare del sabato. I tifosi rossoneri aspettano con ansia il match di San Siro, sperando in risposte positive dopo il brutto pareggio di Lecce di due settimane fa. Una partita delicata in cui però mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di parecchi giocatori tra infortuni e squalifiche.

Tante defezioni, nuova idea per Pioli

Sono tanti i rossoneri che non potranno prendere parte a questo match per infortunio, tra cui capitan Davide Calabria e Rafa Leao, oltre i difensori Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Il vero problema per Pioli però riguarda la prima punta: in mattinata è arrivata la tegola Noah Okafor – infortunatosi in Nazionale nel match tra la sua Svizzera e la Romania – che ha riportato una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fermo per circa tre settimane. Considerando anche la squalifica di Olivier Giroud, espulso per proteste contro il Lecce e fermato per due giornate dal Giudice Sportivo, c’è solo Luka Jovic come centravanti.

L’attaccante serbo ha disputato soltanto 233 minuti da qui a inizio stagione, non facendo vedere grandi cose (per usare un eufemismo) nelle poche occasioni concessegli da Pioli. Questa contro la sua ex squadra però è una chance d’oro per provare a far cambiare idea al tecnico e ai tifosi.

Sarà quasi sicuramente lui a giocare dal primo minuto, ma Pioli ha in mente una suggestione: convocare Francesco Camarda in prima squadra. Il giovanissimo bomber del Milan ha segnato una caterva di gol nelle giovanili rossonere, mentre quest’anno sta stupendo tutti in Primavera: 7 gol in 13 partite contro ragazzi più grandi di lui. Sì, perché lui è classe 2008, ha solo 15 anni e per essere convocato in prima squadra ha bisogno di una deroga.

L’idea del Milan era quella di proteggerlo e farlo crescere tranquillamente, ma la situazione di emergenza sta convincendo Pioli a chiamarlo per Milan-Fiorentina. In caso di ingresso in campo, sarebbe il giocatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, superando il record di Wisdom Amey (15 anni e 9 mesi) stabilito con il Bologna nel 2021. Per ora è un’ipotesi di Pioli, ma chissà se Camarda non possa festeggiare la prima convocazione tra i grandi a soli 15 anni.