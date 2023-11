Taremi-Milan, il Porto attacca: “Proposta ridicola!”

Il Porto parla del futuro di Medhi Taremi e del suo contratto in scadenza, poi la dura accusa sulle offerte del Milan arrivate in estate.

Nel lungo e dinamico mercato di quest’estate del Milan, tra i diversi profili a cui la dirigenza rossonera era interessata non è un mistero che fosse compreso anche Medhi Taremi, ma purtroppo non è stato trovato nessun accordo con il Porto e il club milanista ha deciso di deviare su Luka Jovic. L’attaccante resta sempre un sogno rossonero ma anche un obiettivo dell’Inter.

Nel frattempo, Pinto Da Costa, presidente del Porto è intervenuto ai microfoni di SIC, dove ha parlato del futuro di Taremi, avendo il contratto in scadenza e anche delle proposte che sono arrivate al giocatore quest’estate:

Sul futuro e sul rinnovo:

“Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle offerte che non ha ancora accettato per guadagnare 10 milioni all’anno. Signori, datemi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e gli rinnoverò il contratto”.