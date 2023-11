Terzic risponde a Pioli: l’ha detto su San Siro

Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha risposto a Pioli in conferenza stampa sull’atmosfera di San Siro.

Il Milan viaggia verso il big match di San Siro contro il Borussia Dortmund, consapevole di essere praticamente all’ultima spiaggia. Lo ha confermato lo stesso Pioli in conferenza, dicendo che può essere la partita della “svolta in Champions League“. Tuttavia anche dall’altro lato sono convinti di fare bene.

Alla vigilia della sfida di Champions League Ediz Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha presentato la partita decisiva, toccando diversi temi, tra cui San Siro, Leao e dei suoi infortunati.

Terzic ha iniziato parlando proprio del problema infortuni in casa Borussia. L’allenatore ha spiegato quali sono le condizioni di Sule, Haller, Adeyemi e Sabitzer:

“Haller si è allenato ieri e ci sarà. Adeyemi si allenerà oggi e domani decideremo. Per Sule abbiamo deciso oggi e non ci sarà a San Siro, nel caso Emre Can o Bensebaini sono pronti. Sabitzer ha risentito di un affaticamento e domani si allenerà con la squadra, poi decideremo”.