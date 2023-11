Tomori ringrazia il Milan: “Mi ha cambiato la vita”, poi sull’Europeo

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, vuole fare bene in rossonero anche per essere convocato dall’Inghilterra ai prossimi Europei.

Nel corso di questa sosta per le gare delle nazionali c’è spazio per molti giocatori per fermarsi e ragionare su quanto fatto fino ad ora in stagione. Il centrale del Milan, Fikayo Tomori, vuole diventare un punto fermo della sua Inghilterra e di questo e altri argomenti ha parlato in una recente intervista.

Tomori spera di convincere Southgate a convocarlo per il prossimo Europeo

Il difensore classe 1997 ex Chelsea si è concesso in una intervista a TalkSport e ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento nel Milan: “Andare al Milan mi ha aiutato, mi ha permesso di avere una prospettiva diversa da come la gente vede il calcio. Il campionato in Italia è diverso e lo sono anche le persone che lo seguono. Non solo, però, nel calcio, anche la mia vita è cambiata e la cultura italiana mi si addice”.

Infine il centrale rossonero ha parlato della delusione con la Nazionale per la mancato chiamata allo scorso Mondiale ma di essere fiducioso per gli Europei della prossima estate: “Ovviamente sono rimasto deluso di non esser stato convocato per i Mondiali, esserci stato così vicino e poi non essere andato con i miei compagni è stato difficile. Cerco sempre di giocare e migliore al Milan e so che Southgate mi osserva, quindi devo giocare sempre ad alti livelli. Credo che quel dispiacere possa essere usato come motivazione per andare agli Europei e so che posso farlo”.