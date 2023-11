Troppi infortuni e difficoltà, il Milan cambia obiettivo: arriva a pochi milioni

Il Milan è una delle squadre di Serie A che ha fatto registrare il maggior numero di infortuni in questa prima parte di stagione.

La dirigenza, dunque, intende ricorrere al mercato di gennaio per portare altri calciatori in maglia rossonera e dare la possibilità a Pioli di poter gestire al meglio la stagione che si preannuncia ancora più complicata del previsto. Fino a questo momento ci sono stati tantissimi problemi legati alle condizioni fisiche dei calciatori che hanno messo in difficoltà l’intera rosa e i risultati ne sono la dimostrazione palese.

Per il Milan è arrivato già il momento di progettare il futuro, a partire da gennaio ci dovrà essere un nuovo cambiamento radicale che sarà decisivo per permettere alla squadra di raggiungere i propri obiettivi.

Milan attivo sul mercato: colpo dal Siviglia

Il Milan è già molto attento alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare nel prossimo futuro. La squadra di Stefano Pioli ha certamente bisogno di rinforzi di prim’ordine per riuscire a completare la rosa e puntare ai migliori obiettivi stagionali. Certamente non sarà facile portare a Milanello calciatori che possono fare la differenza, ma il lavoro di Moncada e di tutto lo staff mercato sta viaggiando proprio in quella direzione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha individuato un colpo d’oro da poter chiudere dal Siviglia a prezzo di saldo. E a gennaio sarà il momento giusto per l’assalto definitivo.

Il Milan è sulle tracce di Rafa Mir del Siviglia. L’attaccante di scuola Barcellona non è più contento in Andalusia e vuole cambiare ambiente. In una recente intervista al canale Twitch ‘Futbol con Temo‘, Rafa Mir ha lasciato intendere il suo desiderio di lasciare il Siviglia. “Lavoro, do il massimo, mi prendo cura di me, dormo, vado in palestra e non gioco: non ce la faccio più“, ha ribadito l’attaccante classe ’97 che sa di poter fare ancora la differenza ad alti livelli.

Il Milan è in piena emergenza in attacco, visto che Okafor e Jovic non danno alcuna garanzia fisica e che Giroud non può essere impiegato in tutte le partite della stagione. Dal punto di vista fisico Rafa Mir è integro e non è mai stato seriamente infortunato in carriera e può diventare un’occasione d’oro per i rossoneri.

L’intenzione di Rafa Mir è quella di lasciare il Siviglia a gennaio e lo stesso club andaluso è aperto alla sua cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra di 5 o 6 milioni di euro.