ULTIM’ORA – Kalulu operato in Finlandia: il comunicato del Milan

Il Milan ha comunicato le condizioni ufficiali di Pierre Kalulu, operato oggi in Finlandia dopo il suo infortunio.

La pioggia di infortuni in casa Milan non ha intenzione di fermarsi, per quello che a tutti gli effetti il problema principale del Milan. Infatti sono stati tantissimi, troppi gli stop per i vari problemi muscolari. In particolare al rientro di Loftus-Cheek coincide l’uscita di Kalulu. Il difensore francese era uscito dal terreno di gioco del Maradona in netto anticipo rispetto ai 90′ di gioco. Infatti per Kalulu è stato riscontrato un brutto infortunio, con la rottura del tendine del retto femorale sinistro.

Il Milan ha quindi reso note le condizioni ufficiali di Pierre Kalulu, difensore rossonero che aveva subito contro il Napoli infortunio tendineo-muscolare. In particolare fa sorridere, o piangere per meglio dire, il fatto che anche il giovane Pellegrino, entrato per sostituire il francese, sia uscito anzitempo anche lui per infortunio. Il senso è quello: piove sul bagnato in casa Milan. Tornando a Kalulu, oggi il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico per sistemare la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro.

Kalulu, il comunicato

L’infortunio è secondo gli esperti uno di quelli brutti per davvero. Di conseguenza Kalulu starà fuori tantissimo, addirittura quattro mesi, come comunicato dal Milan stesso. L’operazione ha avuto comunque il risultato sperato, dopo il lavoro del professore Lempainen in Finlandia. Operazione alla quale era presente il responsabile sanitario del Milan Mazzoni. Il Milan perde così una pedina pesante per le proprie rotazioni difensive, in un momento in cui sembra che la maglia rossonera sia quasi maledetta.

Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi”.

Di conseguenza Stefano Pioli perde un’altra rotazione per la propria linea difensiva che, vista l’assenza di Kjaer, è veramente in allarme. Linea difensiva che al momento vede come giocatori disponibili Theo Hernandez, Calabria, Tomori, Florenzi, Thiaw e Bartesaghi. Quindi l’allarme c’è ed è veritiero. Però il Milan dovrebbe riuscire a scendere in campo con l’Udinese con una linea non sperimentale. Ovviamente a questi giocatori verranno chiesti gli straordinari, soprattutto ai due centrali difensivi, considerando gli impegni europei dei rossoneri.