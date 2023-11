ULTIM’ORA – La designazione arbitrale per Milan-Frosinone: il nome

Designata la terna arbitrale per il prossimo match casalingo del Milan, i rossoneri sfideranno il Frosinone di Di Francesco a San Siro.

Il Milan di Stefano Pioli, che non vive un ottimo momento di forma e mentale, soprattutto dopo la brutta sconfitta casalinga in Champions contro il Borussia Dortmund, sfida nell’anticipo del Sabato sera, il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

A San Siro, i rossoneri, proveranno a scacciare via la crisi e la rabbia dei tifosi, ma difronte avranno un ottimo Frosinone che sta stupendo tutti con gli ottimi risultati raggiunti.

Ad arbitrare la partita tra i rossoneri e i ciociari, ci sarà Marchetti.

Milan – Frosinone, affidata all’arbitro Marchetti

Nell’anticipo del sabato sera alle 20:45, Milan e Frosinone si sfideranno per il match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, designati gli arbitri del match:

Marchetti sarà il direttore di gara, i due assistenti saranno Vivenzi e Fontemurato, mentre al Var avremo Paterna e Pairetto.

C’è un dato che farà sorridere leggermente i tifosi rossoneri, il Frosinone, nell’unico incontro disputato con l’arbitro Marchetti, è arrivata una sconfitta in casa della Roma per 2-0, che sia di buon auspicio per il Milan in questo momento buio della stagione.