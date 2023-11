ULTIM’ORA – La sentenza del giudice sportivo su Giroud

Dopo l’espulsione rimediata contro il Lecce, il giudice sportivo ha emanato la propria sentenza nei confronti di Giroud.

Oltre al danno arriva anche la beffa per il Milan. I rossoneri stanno attraversando un periodo complicatissimo, reso schizofrenico dall’altalena di risultati. Infatti è incredibile vedere come il Diavolo abbia battuto il PSG, sia caduto con l’Udinese e sia stato stoppato dal Lecce in meno di dieci giorni.

Giroud, la squalifica

Inoltre continuano i problemi a Casa Milan. Infatti Olivier Giroud ha rimediato un cartellino rosso contro il Lecce. La squalifica del francese andrà a creare ulteriori problemi a Stefano Pioli, già visibilmente in difficoltà nel gestire lo spogliatoio rossonero.

Il giudice sportivo ha emanato la propria sentenza, squalificando Olivier Giroud per due turni dopo l’espulsione del Via del Mare. Ora sta al Milan dimostrare che si può fare qualcosa di importante anche senza il faro francese. In particolare modo dando uno sguardo al calendario.

Infatti al rientro ci sarà la Fiorentina, poi Frosinone ed Atalanta. Una volta passate le due sfide complicate con Viola e Dea, il Diavolo potrebbe avere la strada spianata per cercare di recuperare qualche punto. Punto che alla fine della stagione potrebbe rivelarsi pesante.