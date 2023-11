ULTIM’ORA – Loftus-Cheek, buone notizie per Pioli: le ultime da Milanello

Da Milanello arrivano buone notizie sulle condizioni di Rubens Loftus-Cheek. Ora Pioli può sorridere per il suo centrocampo.

Il Milan sta attraversando un momento complicato, mitigato solo in parte dal primo tempo del Maradona. Poi il Napoli è uscito alla distanza fissando il punteggio sul 2-2, con il pareggio che non può far sorridere i rossoneri nel modo in cui è arrivato. Tuttavia da Milanello arrivano buone notizie per Pioli.

Loftus-Cheek, le condizioni

Il Milan sta puntando l’impegno contro l’Udinese, nel quale sarà imperativo tornare alla vittoria in Serie A. In particolare c’è un motivo per cui i rossoneri e Pioli possono sorridere. Infatti Ruben Loftus-Cheek, infortunatosi contro la Lazio a San Siro, è tornato a lavorare con il resto del gruppo.

Così facendo, Pioli ritrova una carta importantissima nel proprio scacchiere tattico, una carta che può aiutare il Milan a tornare alla vittoria. Ovviamente è difficile pensare che il centrocampista possa avere i 90′ nelle gambe, ma un suo utilizzo almeno per una parte della sfida può sicuramente aiutare.

Per il Milan è importante recuperare tutti gli infortunati andando verso l’inverno, momento in cui i giochi si faranno veramente seri. Inoltre anche Chukwueze è vicino al reintegro stabile in gruppo, mentre sono più indietro Kjaer e Pulisic.