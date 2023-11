Ultim’ora Milan, prima academy in USA: l’annuncio del club

Il Milan tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato la creazione di un’academy negli Stati Uniti d’America

Novità per il Milan, il club avrà la sua prima academy negli Stati Uniti d’America, ad annunciarlo è stata la stessa società tramite un comunicato ufficiale. Partirà dalla primavera del 2024 e sarà situata nella contea del Fairfax, in Virginia.

Il Diavolo si espande anche nel nuovo continente. Questo il comunicato del Milan:

AC Milan, in collaborazione con Black&Red Pumas LLC, è orgoglioso di annunciare l’AC Milan Academy Virginia – si legge -, il primo progetto di Academy rossonera negli Stati Uniti che partirà ufficialmente nella primavera del 2024 all’interno della contea di Fairfax, in Virginia, e nella Washington Metropolitan Area (District of Columbia, Maryland, Virginia)