Un altro colpo dal Chelsea: questa volta in difesa, affare Milan

Il Milan sta cercando le occasioni giuste per rendere il mercato di gennaio e quello estivo i terreni di caccia giusti per far crescere la rosa.

I rossoneri sono al centro di grandi cambiamenti in questa stagione, ma c’è la volontà di poter gestire al meglio il futuro per tornare grandi in pianta stabile. Stefano Pioli sta provando a convincere tutti i calciatori che la strada giusta è quella intrapresa all’inizio dell’anno ma ci sono troppe difficoltà da dover superare in questo periodo. Le ultime partite non sono state per nulla esaltanti né fortunate, considerando anche i continui infortuni che ci sono stati, e serviranno dei colpi per migliorare il club.

Il futuro del Milan passa necessariamente dal calciomercato. Ci sono dei nomi molto importanti che possono fare al caso della rosa di Stefano Pioli, ma ci sono altrettante difficoltà nel riuscire a prendere calciatori di un certo livello.

Milan, serve un rinforzo in difesa: colpo dal Chelsea

Il Milan sta già studiando per il futuro e su come migliorare la squadra in difesa. Ci sono molti calciatori in bilico, sia perché richiesti dai top club che per motivi di decisioni interne della società. La certezza è che tra gennaio e l’estate il calciomercato dovrà portare almeno altri due difensori centrali di spessore nella rosa del Milan per rendere la squadra ancroa più competitiva.

Moncada e D’Ottavio stanno studiando il calciomercato internazionale e valutando profili di un certo spessore che possono fare la differenza in Serie A. Tra giovani e calciatori più esperti è lecito aspettarsi nomi di prima fascia.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è tornato sulle tracce di Malang Sarr del Chelsea. Il difensore francese è di proprietà dei Blues e non sta trovando il minimo spazio con Mauricio Pochettino e per questo potrebbe diventare un’arma in più per Stefano Pioli e il Milan già a partire da gennaio.

Il Daily Mail è certo che il Chelsea voglia “liberarsene” a titolo definitivo già nella finestra di mercato invernale e il classe ’99 non vede l’ora di iniziare una nuova esperienza. Difensore centrale e, all’occorrenza, terzino sinistro, Sarr potrebbe essere una pedina davvero importante per il Milan per sopperire alle defezioni dei centrali – spesso infortunati come Thiaw e Kjaer – e alle eventuali assenze o giornate di riposo per Theo Hernandez.

Sarr al Milan potrebbe essere un vero e proprio affare. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e può firmare per i rossoneri per cifre molto basse che si aggirano sui 4-5 milioni di euro.