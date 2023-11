“Un talento dalla Spagna per il Milan”, i rossoneri pronti al balzo

Arriva la svolta nel calciomercato targato Milan. I rossoneri potrebbero essere infatti passati in vantaggio nella corsa al calciatore.

Negli ultimi giorni sono state numerose le news di mercato in grado di caratterizzare le ore rossonere. In particolare, il Milan è apparso come determinato nella caccia ad un nuovo difensore centrale per la prossima stagione, nonché di un nuovo attaccante. Questo, a causa delle pochissime garanzie portate da Jovic in quel di Milanello, dove il solo Giroud resta la punta di diamante per Pioli nonché dove prendono sempre più quota le gesta del baby Camarda. Da pochi giorni è però spuntata una voce inerente al centrocampo targato Milan, alle prese con duello con l’Arsenal per il profilo spagnolo di Oihan Sancet. Dal portale Okfichajes.com arrivano dunque nuovi aggiornamenti sul caso.

Mercato Milan, Arsenal sorpassato nella corsa a Sancet

Oihan Sancet ha avuto modo, negli ultimi giorni, di monopolizzare le prime pagine di giornale inerenti al calciomercato del Milan. Trattasi di un trequartista basco classe 2000, attualmente in forza all’Atletico Bilbao e capace di concentrare su di se parecchie attenzioni mediatiche. Questo, a causa delle prestazioni fin qui messe a referto in Liga, dove lo score ammonta a 3 reti ed 1 assist in 11 partite giocate. Il tutto, condito dall’ultima firma messa a segno in occasione delle qualificazioni ad Euro2024 con la maglia della Spagna.

Gesta che hanno dunque mobilitato parecchi club sul mercato, tra cui soprattutto Milan ed Arsenal. In particolare, i due club sarebbero giunti a duello nell’ultima settimana, tentando di aggraziarsi il calciatore nonostante le cifre di mercato abbiano notevolmente spaventato le due società. Il valore di mercato di Sancet si aggira infatti intorno ai 40 milioni, ma l’Atletico Bilbao, da sempre bottega cara in quanto a talenti baschi, potrebbe addirittura richiederne 80. Cifre alquanto spropositate, che non hanno però scoraggiato il lavoro dei dirigenti, soprattutto quelli del Milan.

Secondo Okfichajes.com infatti, il club rossonero avrebbe allungato il musetto d’innanzi all’Arsenal, portandosi in vantaggio nella corsa a causa della forte determinazione nel migliorare il proprio centrocampo. L’incognita, oltre al prezzo, resta però il ruolo di Sancet. Quest’ultimo rappresenta infatti un trequartista puro, figura che da quest’anno è praticamente scomparsa dallo scacchiere del Milan. Seppur il classe 2000 presenti una fisionomia ben diversa dal connazionale Brahim Diaz, molto più fisica e denotata dai 188 cm d’altezza, un suo possibile acquisto potrebbe infatti “costringere” Pioli ad un ritorno del 4-2-3-1. Scenario che non convince ancora a pieno la dirigenza del diavolo, che continua però a lavorare per trarre le proprie conclusioni.