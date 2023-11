Verso il Borussia, Loftus titolare: varie assenze per Pioli

Il Milan viaggia verso l’impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund. Questo il quadro degli infortunati.

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro la Fiorentina, rilanciando il suo cammino in campionato. Ora il focus passa dalla Serie A alla Champions League, con il Diavolo che deve fare il conto delle assenze. Infatti i rossoneri stanno vivendo l’ennesimo momento complicato lato infortuni.

Milan, le assenze con il Borussia

Il Milan, dopo la vittoria pesante contro la Fiorentina, deve concentrarsi sul cammino in Champions League. A San Siro arriverà il Borussia Dortmund per una tappa pesantissima nel sentiero europeo dei rossoneri. Rossoneri che devono fare la conta degli infortunati.

Oltre ai classici lungodegenti, nelle fila rossonero mancheranno anche Musah, Rafael Leao e Camarda. Il portoghese è ancora alle prese con il proprio infortunio, mentre Musah è squalificato. Invece il giovanissimo Camarda non può essere iscritto nella lista europea del Milan.

Tuttavia il Diavolo ritroverà il proprio pilastro francese: Olivier Giroud sarà di nuovo al centro dell’attacco rossonero. A centrocampo ci sarà invece spazio per Krunic e Loftus-Cheek. Così scenderà in campo il Milan, che ha bisogno di una vittoria per restare in corsa per gli ottavi di finale.