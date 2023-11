Via subito a gennaio: il Milan ha deciso

Il Milan ha deciso. I rossoneri sono pronti a lasciar partire il giocatore già nella finestra di mercato invernale.

La situazione del momento a Casa Milan è complicata. I rossoneri sono alle prese con le proprie difficoltà in campo, figlie di poca unione tra il gruppo e Pioli. Solo così si possono spiegare la vittoria sul PSG e le prestazione con Udinese e Lecce. Ora la pausa delle nazionali darà modo ai rossoneri di rinfrescarsi le idee, in vista di un inverno che potrebbe vedere il Diavolo tentare una mini rimonta.

Infatti il duo Inter-Juve dovrà affrontare diversi scontri diretti, nei quali potrebbero perdere punti preziosi. Invece il Milan ha davanti a sé solamente Fiorentina ed Atalanta come squadre di alto livello.

Ovviamente l’assenza di Giroud per due giornate si farà sentire, in particolare con Jovic in queste condizioni. L’attaccante serbo ha giocato poco e male in questa stagione, senza mia riuscire a dare le garanzie di cui Pioli ha bisogno. Inoltre Jovic non è l’unico attaccante che sta uscendo dall’orbita rossonera.

Anche l’ex Lazio Luka Romero sta faticando a trovare spazio e a mettere qualità in campo. Sono solo 84 i minuti giocati dall’ala rossonera, collezionati in 4 partite stagionali. È vero che la concorrenza c’è, però gli infortuni avrebbero dovuto lasciargli più spazio. Ed ora c’è lo spauracchio mercato.

Milan, Romero via a gennaio

Nel momento di difficoltà del Milan alcuni giocatori stanno facendo veramente fatica ad esprimersi. Infatti sia Jovic che Romero hanno trovato poco minutaggio, senza mai riuscire a sfruttare le occasioni che Pioli ha offerto. Di conseguenza il Milan sta valutando di muoversi sul mercato in uscita a gennaio. La situazione di Jovic è più complessa, visto che è l’unica vera punta oltre a Giroud. Invece per Luka Romero la questione è differente, con il Milan che ha esterni in abbondanza. Infatti, come riportato da Nicolò Schira, l’ex Lazio potrebbe essere in uscita.

Il giornalista esperto di calciomercato ha spiegato sul suo profilo X (ex Twitter, ndr) che il Milan starebbe pensando di lasciar partire l’ex Lazio a gennaio. Tuttavia la cessione non sarebbe definitiva, ma in prestito. Il motivo è quello di cercare di dare spazio all’esterno, in modo da farlo entrare nelle rotazioni dal prossimo anno.

Inoltre, in caso di partenza, potrebbe trovare minuti pesanti che a fine anno diventerebbero importanti per un eventuale cessione. È chiaro che il Milan abbia altri problemi al momento, anche se la dirigenza sembra concentrata su questo tipo di operazione. La permanenza di Romero a Milanello non è più così scontata.