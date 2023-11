“Vuole solo il Milan”: Pioli al settimo cielo, la firma è ad un passo

Il giovane attaccante vuole solo il Milan per il suo futuro da giocatore, rifiuta le offerte dai numerosi club esteri che vorrebbero il suo cartellino

Il Milan, in questo periodo, è a corto di attaccanti. Infatti, tra i diversi infortuni e la squalifica di Olivier Giroud, Stefano Pioli è stato costretto a fare diverse rotazioni in campo. Nonostante ciò, alcuni degli attaccanti a disposizione dell’allenatore rossonero non danno molte rassicurazioni e, soprattutto, sono poco costanti. Questo, ha portato i dirigenti sportivi rossoneri a cercare dei nuovi profili che potessero ottenere la piena fiducia di Pioli. Dunque, il mercato invernale per il Milan potrebbe essere pieno di sorprese.

Tuttavia, a sorprende immediatamente tutti è stato proprio Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che gioca nel settore giovanile del Milan. Le ottime qualità del giocatore italiano lo hanno spinto a portare i riflettori su di lui, infatti, sono già numerosi i club esteri che hanno mostrato interesse per il suo cartellino. Tuttavia, Stefano Pioli ha la precedenza, infatti, nell’ultima partita dei rossoneri, contro la Fiorentina, Francesco Camarda è stato convocato e, dopo il suo ingresso in campo all’84 minuto, è diventato il giocatore più giovane di sempre ad esordire in Serie A.

Camarda sogna un futuro al Milan, Pioli sorride alla notizia

Francesco Camarda a soli 15 anni vanta di aver già fatto il suo ingresso nella prima squadra del Milan. Tuttavia, questo sogno è appena iniziato. Infatti, legalmente, il giovane attaccante potrà firmare un contratto da professionista a soli 16 anni che, Camarda, compirà a Marzo. Dunque, in quel momento, i dirigenti rossoneri saranno pronti a portarlo definitivamente ad alti livelli. Tuttavia, il Milan dovrà stare attento al Borussia Dortmund il quale vorrebbe provare a portare il giocatore italiano in Bundesliga. Nonostante questa notizia, Stefano Pioli può finalmente sorridere all’affermazione di Francesco Camarda.

Francesco Camarda, dopo il suo storico esordio in Serie A, è ancora più convinto di che strada vuole prendere per il suo futuro. Infatti ha affermato di voler giocare solo nel club rossonero dove è cresciuto calcisticamente e dove ha dimostrato le sue ottime qualità. Infatti, adesso, la media gol dell’attaccante italiano è di ben 5,5 a partita, una statistica da brividi. Dunque, adesso, non resterà che aspettare i suoi 16 anni e la firma definitiva per l’inizio della sua carriera da calciatore professionista al Milan.