“Addio a gennaio”: Milan, colpo di scena e anche Pioli resta senza parole

Colpo di scena in casa Milan. “Addio a gennaio”, mister Pioli senza parole e sorpreso dalla possibile partenza, decisamente inattesa.

Nelle ultime settimane il Milan sembra aver finalmente ritrovato tranquillità e risultati positivi. La vittoria con il Newcastle ha permesso l’accesso ai play off di Europa League, dove il Milan affronterà il Rennes per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale. La corsa alla finale potrebbe essere sicuramente uno stimolo in più per il club, visto che in bacheca non vede presente il successo in questa competizione.

In campionato è arrivata una vittoria importante con il Monza, che ha permesso ai ragazzi di mister Stefano Pioli di mantenere saldo il terzo posto e accorciare di due punti la distanza con la Juventus, protagonista del pareggio a Genoa. La classifica di Serie A comincia a definirsi sempre di più, Inter e Juventus sembrano essere le due uniche squadre capaci di ambire fino alla fine allo scudetto e nella diciassettesima giornata potrebbero esserci sorprese.

La corsa Champions è più che accesa e stasera il Milan è atteso dalla Salernitana nell’anticipo. Il club campano si trova in un periodo difficile vista la classifica e i risultati, ma la gara di stasera vale molto anche per la storia del tecnico Filippo Inzaghi, che ha trascorso gli anni più belli e storici all’interno del club rossonero. La gara di stasera potrebbe segnare una sorta di svolta per la Salernitana, che ha voglia di ripartire e far meglio.

Romero-Milan, sarà addio? Possibile partenza a sorpresa

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e in casa Milan potrebbero succedere diverse cose sia nel mercato in entrata, che in quello d’uscita. Nonostante i tanti nomi per rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo, oggi è arrivata una notizia che ha lasciato sorpresi i tifosi rossoneri. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Luka Romero potrebbe salutare durante la sessione invernale di calciomercato.

L’attaccante argentino ha totalizzato soltanto 85 minuti con mister Pioli e sono solo 4 le presenze registrate. Numeri preoccupanti per l’ex calciatore della Lazio, che ha bisogno di più spazio per crescere e mettere in mostra tutte le sue potenzialità. Dunque, è possibile che l’ipotesi prestito venga presa in considerazione e che il tecnico emiliano possa trovarsi con un attaccante in meno. Al momento non c’è necessità di intervenire sul mercato, ma in futuro un altro colpo per l’attacco non sarebbe da escludere.