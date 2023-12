Addio Pioli, nome a sorpresa per il Milan: tifosi al settimo cielo

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina è sempre più in bilico e il possibile sostituto potrebbe essere un ex allenatore di Serie A.

L’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera potrebbe ben presto finire: il tecnico parmense è arrivato sulla sponda rossonera del Naviglio nel 2019 come sostituto dell’esonerato Marco Giampaolo. Nella stagione 2021-2022, il tecnico ottiene con il Diavolo il suo primo titolo da allenatore in carriera, lo Scudetto, il 19° per i rossoneri. La stagione successiva, dove in Campionato nessuno tiene i ritmi del Napoli vincitore, il Milan raggiunge la semifinale di Champions, persa contro i cugini nerazzurri.

L’inizio della stagione in corsa non è affatto semplice per il Milan di Stefano Pioli: nonostante la classifica vede i rossoneri al terzo posto, a -11 dall’Inter capolista, alla squadra rossonera in Campionato manca continuità nei risultati e nelle prestazioni, che a lungo andare fanno perdere terreno. Non solo, uno dei problemi che si notano in questo avvio è la mancanza di fame e voglia da parte di alcuni dei migliori giocatori rossoneri, come Theo Hernarndez e Leao, una delle coppie più forti al mondo sul lato sinistro del campo.

Milan, il sostituto di Pioli arriva dalla Premier

Dopo l’eliminazione ai gironi di Champions e l’ultimo pareggio contro la Salernitana fuori casa – lontano da San Siro il Milan non trova la vittoria da 4 partite – la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è sempre più in bilico. La società, intenzionata ad avere il tecnico fino a fine stagione, in queste ore sta riflettendo sul futuro dell’allenatore, che nelle ultime uscite non convince più come prima.

Attualmente sul mercato non ci sono molti nomi disponibili per i possibili sostituti ed è per questo che la società sta prendendo tempo prima di prendere decisioni affrettate. Ma il cambiamento, se non nel corso di questa stagione, può avvenire nella sessione estiva di mercato, prima della preparazione estiva.

Come riportato dal quotidiano Repubblica, uno dei nomi che tanto piace a società e tifosi è quello di Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo e ora in forza al Brighton: negli anni, il livello tecnico dell’allenatore italiano è cresciuto, come dimostrato dalle partite della squadra neroverde. Non solo, con la squadra inglese sta ottenendo risultati importanti, mettendo in difficoltà anche squadre come Manchester City, Liverpool e Chelsea.

Quello di De Zerbi è un nome concreto per la futura panchina rossonera e i tifosi del Diavolo sarebbero contenti di questa scelta. L’unico vincolo è che il tecnico italiano ha un contratto quadriennale con il Brighton, che difficilmente lo libera.