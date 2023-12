“Adli impresentabile”: la rivelazione spiazza tutti

“Yacine Adli è impresentabile”. Retroscena a sorpresa sul centrocampista del Milan. La rivelazione sul rossonero spiazza tutti.

Sono giorni molto importanti in casa Milan. Dopo un’inizio di stagione buono per il club rossonero, sono venuti a galla alcuni problemi che stanno pesando e non poco sulla classifica di Serie A, ma anche in Champions League. Infatti, i ragazzi di mister Stefano Pioli hanno già perso diversi punti in campionato e per rimanere al passo con Inter e Juventus servirà continuità e determinazione, che finora sembrano essere mancate.

La vittoria ottenuta nella giornata di sabato contro il Frosinone ha fatto respirare la squadra dopo le pesanti critiche ricevute a causa della sconfitta per 3-0 in Champions contro il Borussia Dortmund. Il successo con i ciociari ha permesso di allungare sul Napoli, che ha perso con l’Inter e di tenere un posto tra le prime 4 momentaneamente al sicuro. Il primo gol di Jovic e le reti di Pulisic e Tomori fanno tornare il Milan alla vittoria a San Siro, in attesa del big match di sabato.

Questo weekend si rivelerà molto impegnativo per mister Stefano Pioli, che è atteso al Gewiss Stadium alle ore 18:00. Mister Giampiero Gasperini vuole vincere il primo big match della stagione e l’Atalanta viene da una brutta sconfitta con il Torino per 3-0, dove ha dato spettacolo l’ex attaccante Duvan Zapata. I nerazzurri hanno l’obbligo di tornare a far punti in campionato, dopo la sconfitta con i granata e col Napoli. I rossoneri sono avvisati, lo scontro del fine settimana sarà importante per capire a che punto sono i due tecnici.

Si prospetta una settimana complicata anche in ottica coppe europee. Il Milan dovrà affrontare il Newcastle la prossima settimana e la speranza per qualificarsi agli ottavi di finale si è ridotta al minimo. Qualora il Paris Saint-Germain dovesse perdere con il Borussia già qualificata e il club rossonero vincere, sarebbero qualificati agli ottavi. I parigini hanno bisogno di un punto per eliminare il Milan, mentre il Newcastle ha bisogno di una vittoria a tutti i costi.

Ielpo spiazza tutti su Adli: “Era impresentabile, ora titolare”

Nelle ultime gare la tifoseria rossonera ha avuto modo di osservare calciatori che avevano giocato meno a causa degli infortuni di alcuni titolari. Uno di questi è Yacine Adli, centrocampista francese classe 00′. Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 e ha detto la sua sul trequartista rossonero. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: