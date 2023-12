Attenzione Milan, il Manchester United fa sul serio: occhio per gennaio

Il calciomercato si avvicina e il Manchester United prova a beffare il Milan: i rossoneri devono stare attenti in vista del mercato di gennaio.

La vittoria contro il Newcastle di mercoledì ha lasciato un retrogusto amaro ai tifosi del Milan e la società. I rossoneri hanno sbancato il St James’ Park per 2-1 grazie alle reti dei due acquisti estivi Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, che hanno rimontato il momentaneo vantaggio di Joelinton, ma i tre punti non sono serviti a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il pareggio arrivato tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain ha salvato i francesi, qualificati come secondi grazie agli scontri diretti in favore con la squadra di Pioli. Il Milan è stato così condannato al terzo posto che però vale quantomeno l’Europa League: a febbraio il Diavolo affronterà i playoff della competizione con le seconde classificate della fase a gironi della seconda competizione europea.

Ma ora ci sarà subito da archiviare questa parentesi e pensare al campionato: domani il Monza arriverà a San Siro con tanta voglia di fare bene. Mister Pioli dovrà essere bravo a gestire le energie fisiche e mentali, con la speranza di una mano dalla dirigenza in vista di gennaio.

Il Manchester United vuole beffare il Milan

Uno dei primi obiettivi della società in vista di gennaio è rafforzare il reparto offensivo con l’acquisto di un attaccante da alternare a Olivier Giroud e Luka Jovic. Nonostante l’ex Fiorentina e Real Madrid si sia sbloccato, la dirigenza rossonera vorrebbe portare a Milano Serhou Guirassy, sorpresa della Bundesliga.

L’attaccante guineano sta sorprendendo tutto il calcio europeo a suon di gol. Dopo una buona stagione con la maglia dello Stoccarda l’anno scorso, quest’anno è arrivata la sua consacrazione: già 18 gol in quattordici presenze per lui. Uno score di tutto rispetto che ha attivato le sirene dei maggiori club europei. E tra questi c’è anche il Milan.

Negli ultimi giorni, anche il Manchester United però si è inserito con insistenza sul guineano, come confermato da Sky Deutschland. I Red Devils, finiti quarti nel proprio girone di Champions, necessitano di un attaccante per svoltare la propria stagione e avrebbero visto in Guirassy il possibile salvatore della patria. La clausola rescissoria di 17 milioni di euro valida per gennaio è una tentazione forte per gli inglesi, ma sarà decisiva la volontà del giocatore, che ha più volte ribadito di voler chiudere la stagione in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda.