Batosta Milan: altri due KO, l’esito degli esami

Piove sul bagnato in casa Milan. L’esito degli esami strumentali per Okafor e Pobega dopo gli infortuni con il Monza.

Il Milan sta vivendo un momento di luci e ombre. È chiaro che le ombre siano abbiamo più spazio e si notino di più, anche se la vittoria sul Monza ha permesso di accorciare sulla Juventus. Tuttavia l’uscita dalla Champions League, nonostante la partita di Newcastle, ha messo un macigno sulle spalle del Diavolo. Poi se aggiungiamo il problema degli infortunati non si finisce di fasciarsi la testa.

In particolare sia Pobega che Okafor sono usciti anzitempo contro il Monza per due problemi fisici. Così il Milan, dopo aver valutato i due infortuni con esami strumentali, ha comunicato le condizioni dei due giocatori. Per Pobega si tratta di un problema tendineo del retto femorale e sarà valutato settimana prossima. Per Okafor c’è la lesione del semimembranoso e anche lui sarà valutato settimana prossima per trovare la giusta terapia.