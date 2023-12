Beffa Milan, il Napoli si inserisce per l’obiettivo

Potrebbe presto soccombere il Milan in una sorta di duello di mercato, visto l’inserimento in corsa del Napoli per l’obiettivo rossonero.

Si prepara a sfidare il Newcastle in quel del St. James’ Park il Milan di Stefano Pioli, in quella che risulta essere la sfida decisiva per il passaggio del turno dei rossoneri in Champions League. Per approdare tra le migliori sedici d’Europa, nonostante la partenza agghiacciante nel torneo, il diavolo dovrà infatti trovare il successo contro i bianconeri d’Inghilterra, per poi sperare in un trionfo del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain. Uno scenario difficile ma non impossibile, ma che potrebbe essere reso ancor più pesante dalle ultime vicissitudini vissute in casa Milan.

Ad influire sul morale vi sarebbero infatti sconfitte recenti, emergenze infortuni ed anche rotture fra calciatori e società. In quest’ultimo scenario si parla quindi, ovviamente, di Rade Krunic, vicino all’addio che potrebbe però rappresentare una beffa per il Milan. Il Napoli si sarebbe infatti inserito nella corsa all’obiettivo di mercato.

Milan, anche il Napoli sonda Wieffer

L’addio di Rade Krunic appare ormai una formalità in casa Milan, dove si cerca di capirne più che altro la destinazione. Secondo le ultime news infatti, Fenerbahce e Lione sarebbero pronti ad imbastire un’asta per il bosniaco, con i turchi ad oggi leggermente in vantaggio. Novità giungono però fronte sostituto per i rossoneri, dove non solo il tanto vociferato Assan Ouedraogo è stato monitorato. A parità di prezzo infatti (12-15 milioni), Furlani e Moncada avrebbero la possibilità di portare all’ombra del Duomo Mats Wieffer, centrocampista classe ’99 del Feyenoord già sondato quest’estate in seguito all’addio di Tonali. L’arrivo dell’olandese, piuttosto che del classe 2006 Ouedraogo, potrebbe infatti donare al Milan quel briciolo in più d’esperienza e di prontezza, che eleverebbe ancor di più lo status del centrocampo rossonero.

Tali piani sono però andati incontro ad un completo stravolgimento nelle ultime ore, come riportato da Il Mattino. Secondo il quotidiano infatti, sulle tracce di Wieffer sarebbe finito anche il Napoli, pronto a bruciare la concorrenza Milan. Questo perché, a differenza dei rossoneri, gli azzurri vorrebbero puntare il profilo già in quel di gennaio, a causa della partenza di Anguissa in direzione Coppa d’Africa che lascerebbe alquanto scoperto il reparto partenopeo.

Gli occhi di Micheli e Meluso sono dunque caduti proprio sul classe ’99 olandese, già a segno 2 volte in 14 presenze in campionato nonché autore di 1 gol ed 1 assist in 5 match di Champions League. I numeri ed il talento, affiancati alla dominanza sul campo, hanno dunque convinto sempre più il Napoli a puntare su Wieffer, con il Milan che potrebbe quindi abbandonare definitivamente la pista per concentrarsi a pieno sul sopracitato Ouedraogo.