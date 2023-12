Calciomercato Milan, addio scontato: l’annuncio è definitivo

Colpo di scena nel mercato invernale del Milan, l’addio del giocatore sembra essere ormai scontato: c’è l’annuncio ufficiale da parte del club

Dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’approdo in Europa League il Milan ha approfittato di queste ultime giornate di campionato per riportare un po’ di equilibrio e risultati positivi ma soprattutto continuativi. Con il Monza i rossoneri sembravano aver ripreso con il piede giusto: un bel 3-0 a San Siro che voleva sancire una nuova ripartenza verso l’obiettivo, poi venerdì l’anticipo prima di Natale contro la Salernitana dove la squadra di Pioli è riuscita a segnare la rete del pareggio al 90′ minuto di gioco, evitando così una sconfitta.

Il Milan purtroppo non può sorridere, né per quanto riguarda il risultato né tantomeno per le condizioni fisiche dei suoi giocatori. Contro il club di Salerno i rossoneri hanno perso l’ennesimo giocatore a causa di un infortunio: Tomori. Sale dunque a quota 30 il numero degli infortunati da inizio stagione al Milan, un dato che preoccupa fortemente tutti a Milanello. Come confermato dal mister nell’ultima conferenza stampa si sta cercando di capire dove sia il problema e si sta lavorando, parole confermate anche da Cardinale nella lettera di auguri di buone feste scritta per tutti i tifosi rossoneri.

Milan-Guirassy: arriva la risposta dello Stoccarda

Il numero esponenziale di infortuni ha decisamente influenzato sulla squadra e soprattutto sulle scelte di Pioli motivo per il quale al momento il Milan non può che essere concentrato sul mercato invernale, con l’intento di riparare un po’ quest’emergenza che si fa sempre più grande.

L’obiettivo numero uno del Milan resta Serhou Guirassy, centravanti guineano dello Stoccarda. Per portarlo a Milano è necessario però pagare una clausola di 20 milioni di euro ma non solo perchè i rossoneri devono convincere sia il club che lo stesso giocatore a spostarsi a metà stagione. Il Milan resta pur sempre una destinazione gradita dal ragazzo.

In merito al futuro di Guirassy si è espresso anche l’ad dello Stoccarda in un’intervista rilasciata a BILD, di seguito le sue parole: «Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero. Gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Serhou vuole giocare in una squadra che funzioni. Nelle discussioni e nelle chiacchiere che facciamo sottolinea più volte che si sente molto a suo agio allo Stoccarda. Al momento non vedo altri segnali di una permanenza in Germania». Parole molto chiare che non lasciano presagire alcuno spiraglio però durante le finestre mercato può sempre succedere di tutto.